Предварительная загрузка Immortals of Aveum доступна на Xbox Series X/S и ПК

Immortals of Aveum от Ascendant Studios уже ушла на золото до выхода на следующей неделе, и есть хорошие новости для тех, у кого медленный интернет. Предварительная загрузка доступна на ПК в Steam, Epic Games Store и приложение EA, а также для игроков Xbox Series X/S.
В первом случае это 110 ГБ, а во втором — около 56,69 ГБ. Однако игроки PS5 должны подождать до 20 августа, 07:00 по московскому времени. Разрабатываемый в течение пяти лет, шутер от первого лица, основанный на магии, выходит во всем мире 22 августа после небольшой задержки.
История фокусируется на Джаке, маге-триархе, который присоединяется к Ордену Бессмертных, чтобы участвовать в Вечной войне между Люциумом и Рашарном. Магия находится под угрозой уничтожения, и у Джека может быть ключ к тому, чтобы переломить ситуацию. Он может использовать три разных цвета магии, десятки предметов снаряжения, таланты и многое другое, чтобы увеличить свои силы.
Русофобская конторка EA идёт далеко и на долго(перевода не будет если что)Надеюсь игра провалится и все последующие игры данной канторы. Желаю скорейшего банкротства EA.
Хорошая игра же должна быть
Возможно, но я теперь буду обходить данную кантору идарасов.
Понял🤣🤣🤣
Русского нет и вряд ли кто то за перевод этого возьмется даже. Да и ломать ее вряд ли будут. Так что шут с ней. Скорее всего очередной провал типа форчпокена
Страшно за игру если честно. Реклама никакущая. И не понятно с чем это связано
С тем что её перенесли. И с тем что это с чем то связанно
За страшную игру не должно быть страшно
Пиу-пиу из балончика с краской разноцветными кляксами)))
Кому эта дурь только нужна.
Палач казнит цветастых магов.