Предварительная загрузка Immortals of Aveum доступна на Xbox Series X/S и ПК ©

Immortals of Aveum от Ascendant Studios уже ушла на золото до выхода на следующей неделе, и есть хорошие новости для тех, у кого медленный интернет. Предварительная загрузка доступна на ПК в Steam, Epic Games Store и приложение EA, а также для игроков Xbox Series X/S.

В первом случае это 110 ГБ, а во втором — около 56,69 ГБ. Однако игроки PS5 должны подождать до 20 августа, 07:00 по московскому времени. Разрабатываемый в течение пяти лет, шутер от первого лица, основанный на магии, выходит во всем мире 22 августа после небольшой задержки.

История фокусируется на Джаке, маге-триархе, который присоединяется к Ордену Бессмертных, чтобы участвовать в Вечной войне между Люциумом и Рашарном. Магия находится под угрозой уничтожения, и у Джека может быть ключ к тому, чтобы переломить ситуацию. Он может использовать три разных цвета магии, десятки предметов снаряжения, таланты и многое другое, чтобы увеличить свои силы.