Разработчики Immortals of Aveum "потратили некоторое время на работу над мультиплеером" ©

Immortals of Aveum, безусловно, вскружила голову многим благодаря своей идее шутера от первого лица в богатом фэнтезийном мире, но есть и многое другое, что вызвало еще больший ажиотаж. Главным среди них должен быть тот факт, что это будет однопользовательский кинематографический опыт, чего вы обычно не ожидаете от шутера, особенно изданного EA.

Но хотя разработчик Ascendant Studios в настоящее время сосредоточен только на большой одиночной кампании Immortals of Aveum, которая предположительно будет длиться не менее 20-25 часов, если не больше, мультиплеер не является чем-то, что полностью исключено. На самом деле, в недавнем интервью, креативный директор и генеральный директор Ascendant Studios Брет Роббинс подтвердил, что многопользовательская игра - это то, о чем разработчики думали и даже "потратили некоторое время на работу", что, возможно, указывает на возможность ее добавления в игру после запуска.

Мы потратили некоторое время на размышления о мультиплеере, безусловно. Возможно, мы потратили некоторое время и на работу над ним. Но мы не готовы сейчас обсуждать что-то подобное. Сейчас мы полностью сосредоточены на одиночной игре.

Immortals of Aveum выйдет 20 июля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.