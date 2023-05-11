Разработчики Immortals of Aveum вдохновлялись God of War, Doom и Bioshock ©

Immortals of Aveum, фэнтезийный шутер от первого лица, разработываемый Ascendant Studios и издаваемый Electronic Arts под лейблом EA Originals, вызвал большой интерес. Игру обычно описывают как «Call of Duty с магией». Но источники вдохновения на самом деле более многочисленны и разнообразны.

Как рассказал Брет Роббинс, основатель Ascendant Studios и идейный вдохновитель Immortals of Aveum, его команда черпала вдохновение в культовых произведениях, таких как God of War, Doom и Bioshock, чтобы сформировать опыт, предлагаемый их проектом, и его истинный игровой процесс в точности соответствует действительности.

«Я не осознавал, что мы собираемся перейти к сеттингу арена шутер, пока мы не начали настраивать механику и экспериментировать с ней, — говорит Роббинс. «Я знал, что не обязательно хочу делать шутер с укрытиями в стиле Call of Duty, и я хотел попробовать сделать что-то немного другое. Вместо этого я думаю, что вы можете почувствовать немного таких игр, как Doom и Bioshock».

Но Immortals of Aveum также предлагает элементы RPG, и именно здесь в игру вступает вдохновение, почерпнутое из современной God of War:

«У меня нет проблем с игрой, которая сначала развлекает вас очень быстрыми последовательностями действий и очень напряженными боями, а затем замедляется, позволяя вам исследовать и решать головоломки. Такой тип игр позволяет вам находить снаряжение или разблокировать таланты для создания билда по вашему выбору. Я видел, что некоторые игры делают это действительно хорошо, и я думаю, серия God of War делает это наилучшим образом. Я думаю, что есть сходство с нашей работой, даже если мы не делаем экшен или шутер от третьего лица».