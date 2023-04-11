Immortals of Aveum 2023 г.
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Разработка фэнтезийного шутера от первого лица Immortals of Aveum близка к завершению

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monk70
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Immortals of Aveum была анонсирована только в декабре прошлого года, и с тех пор мы мало что видели. Студия Ascendant Studios, основанная Бретом Робинсом, который руководил оригинальной Dead Space и несколькими играми Call of Duty в Sledgehammer Games, была основана еще в 2018 году, и на данный момент её дебютная игра находится в разработке уже пять лет.

Фактически, недавно Роббинс также подтвердил в интервью MinnMax, что фэнтезийный шутер от первого лица близок к завершению разработки, а также рассказал о том, как Ascendant Studios пришлось расти в ходе производства игры.

«Я чувствую себя прекрасно. Игра потрясающая, мы сейчас ее дорабатываем», — сказал Роббинс. «Я думаю, что людям это очень, очень понравится. Это что-то новое, что-то оригинальное, так что да, я в восторге от этого. Я не могу поверить, что прошло уже пять лет. Справедливости ради, когда я основал компанию, там был один человек, так что нам пришлось совсем немного вырасти. И это может занять некоторое время».

Полное раскрытие Immortals of Aveum запланировано на 13 апреля. Игра находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК и, согласно недавним слухам, будет выпущена 20 июля.

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