Создатель Immortals of Aveum не чувствует вины за провал игры

Наверное, никто из нас не может отрицать, что Immortals of Aveum получилась довольно неудачной для ААА-продукции. Тем не менее, будущее игры не потеряно, и ее низкие продажи не обязательно означают гибель компании, пострадавшей от недавних увольнений — по крайней мере, так считает генеральный директор Ascendant Studios Брет Роббинс, давший интервью изданию Games Industry.
Напомним, что Ascendant Studios стала одним из "главных героев" статьи портала IGN о причинах увольнений в игровой индустрии. Бывшие сотрудники команды высказались для статьи. По их словам, идея создания однопользовательского шутера была ужасной. Однако они не держали зла на тех, кто руководил проектом. Более того, авторы обратили внимание на игроков, которые часто говорят о том, что им надоели бесконечные сиквелы и ремейки, и они требуют новых брендов. Теоретически их должна была заинтересовать Immortals of Aveum.
Об этом, в частности, говорил Брет Роббинс в интервью Games Industry. Сам он, очевидно, не чувствует себя виноватым в провале игры. Вместо этого он прямо прокомментировал поведение аудитории, которая требует новых брендов, но не покупает их.
Если игроки хотят новых брендов и инноваций, они должны голосовать своими кошельками. Если вы требуете их, а потом не покупаете игры такого типа, возможно, они вам не слишком нужны.
Креативный директор нескольких старых частей серии Call of Duty и первого Dead Space также подчеркнул, что релиз Immortals of Aveum попал в один из самых неудачных периодов для студии, выпускающей свою первую продукцию.
Генеральный директор также с оптимизмом смотрит на будущее Ascendant Studios. Он сказал, что Immortal of Aveum - это первая глава для компании, и впереди обязательно будет что-то еще.
Опять народ не тот и не понял гениальность сюжета и повесточки?
Игра выглядит,будто они цветасто обосрались,кроме спецэффектов вызывающих смерть любого эпилептика в радиусе километра в ней ничего оригинального и теперь ещё они с полными штанами свою вину отрицают.
Одни уродливые фемки, ни одной красивой девушки. Сюжет на уровне юбисофт пораши.
Пусть своим кошельком за такую лажу голосует
Так на деле же вышла натуральная лажа, скучная уже после часа прохождения. И это не говоря о частых вылетах, подгрузках текстур, компилировании шейдеров и прочих "прелестей" UE5, когда не умеют с ним работать. Сюда можно в очередной раз вписать о "сильных и независимых темнокожих женщин" и дебила на роли архимага, с посредственным сюжетом и скучной механикой боя. Но да, по канонам виновата аудитория, не разраб..