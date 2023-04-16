Immortals of Aveum 20.07.2023
7 35 оценок

Создатели Immortals of Aveum надеются превратить ее во франшизу

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butcher69
Новости

Запуск многообещающей новой игры, которая стремится к чему-то свежему и необычному, всегда интересен, и, похоже, именно это Ascendant Studios делает с предстоящей игрой Immortals of Aveum. Редкий пример инди-игры ААА, магический шутер от первого лица обещает продолжительный и кинематографичный опыт одиночной игры - и это идея, в которую ее разработчик, похоже, очень уверен, даже в долгосрочной перспективе.

В недавнем интервью The Loadout директор игры и генеральный директор Ascendant Studios Брет Роббинс сказал, что разработчик не рассматривает Immortals of Aveum как "одну и законченную игру", а хочет, чтобы она "стала франшизой и чем-то, что может быть расширено в самых разных направлениях".

Примет ли это форму специализированной многопользовательской игры, прямого сиквела или, возможно, совершенно другой истории, происходящей в той же вселенной, пока неизвестно, но похоже, что студия не исключает никаких идей.

"Я думаю, что все вышеперечисленное возможно", - сказал Роббинс. "Я еще ни разу не заканчивал работу над игрой, чтобы сразу же не захотеть сделать ее лучшую версию".

Immortals of Aveum выйдет 20 июля для PS5, Xbox Series X/S и ПК и будет продаваться в розницу по цене $70.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
tvorog8088

Похоже очередная фэнтезятина каких вагон и маленькая тележка, я в такое не играю.

3
Retro Ranger

какая то слишком свистопердельная, для 7-8 лет аудитории зайдет

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