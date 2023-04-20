Стали известны системные требования к ПК магического шутера Immortals of Aveum

Издательство Electronic Arts и разработчик Ascendant Studios представили системные требования к ПК фэнтезийного магического шутера от первого лица Immortals of Aveum.
Immortals of Aveum — это однопользовательский магический шутер от первого лица, рассказывающий историю Джака, который присоединяется к элитному ордену боевых магов, чтобы спасти мир на краю пропасти.
Имея легионы солдат по обе стороны Вечной Войны, он должен раскрыть тайны неспокойного прошлого Авеума, если есть хоть какая-то надежда на спасение его будущего. Овладейте тремя силами магии и применяйте заклинания со смертоносным мастерством в игре, бросающей вызов условностям шутеров от первого лица.
Системные требования
Минимальные (1080p, 60 к/с, низко-средние настройки графики)
- ОС: 64-bit Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 ГБ) или AMD RX 5800XT (VRAM 8 ГБ)
- DirectX: 12
- Место на диске: 110 ГБ
Рекомендуемые (1440p, 60 к/с, средне-высокие настройки графики)
- ОС: 64-bit Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5700X
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (VRAM 12 ГБ) или AMD Radeon 6800XT (VRAM 16 ГБ)
- DirectX: 12
- Место на диске: 110 ГБ
Immortals of Aveum разработана Ascendant Studios, независимой командой AAA во главе с Бретом Роббинсом, креативным директором Dead Space и Call of Duty, и опубликована EA Originals.
Immortals of Aveum выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и приложение EA 20 июля.
Пофигизм ЕА на ПК-аудиторию прямо пропорционален пофигизму ПК-аудитории на эту поделку, представляющую собой нечто невразумительное между форспукеном и гостваер кокио.
Это же некстген системки!LOL xD
некст-ген-системки без некст-ген-графона
но у jedi survivor системные требования адекватные мне кажется
Ага, только тут адекватностью не пахнет:
Скоро в минималках будет RTX 3060 на 12 ГБ.
- Я купил NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, ура, теперь буду запускать игры в 4к и 2к на Ультра!
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Охреневшие требования
Вы что там издеваетесь? Графон сейчас не сильно прокачался, взять к примеру того же Голума, зато системки растолстели.
Просто раньше разработчики парились над оптимизацией и отсутствием багов, ибо никаких патчей первого дня и т.п. не было. Купил диск/картридж и играешь. Сейчас же дешевый труд фрилансеров криворуких, который не умеют писать код.
они там что все дружно положили на оптимизацию вместе с голым?
и кстати опять 5800хт
У них всё в порядке с головой?
Трахать меня боком.А чего произошло-то.Я только два года назад купил 3060 на замену своей 1050 и был счастлив,что словами не описать.Думал лет 5,проблем,точно не будет.А мне говорят-а вот хер тебе.Вот тебе 40-я серия,как снег на голову,вот тебе Last Of Us на пк,который я до сих пор нормально запустить не могу и уже ,врядли,получится,вот тебе голум требования которого повышаются уже не первый раз и к релизу ,возможно,станут еще больше.И тут еще эта игра от EA.Короче оптимизировать игры никто больше не собирается,как я понимаю.Или нам просто не прозрачно намекают,что прогресс на месте не стоит и что видекарту надо менять ,хотя раз в два года и что мы-нищеброды и пора бежать продавать свою почку,чтобы купить новенькую 4090. P.S.Еще сука в Dead Island 2 денуво впихнули.Теперь год ждать,пока в стиме выйдет и покупать через стим-гифт и то если не заблочат эту возможность.
я в шоке с этих требовании
Вот и первые игры на ue5, впредь у большинства новых игр будут такие требования
графика обычная в игре не может быть таких требовании при такой графики поэтому это не аргумент
Я уверен в провале этого хита.
rtx 2080 на минималках ) будущее наступило старик )
*Super😁😁
А кстати что за 5800 xt? Нет такой видеокарт
Как тебе такое ИЛОН МАСК)))аххахах
Пахнет дымом горящих пуканов геймеров, если серъёзно то многие ща почуяли что их железки магически странно быстро начали устаревать, да же куда магичнее чем магичность этой якобы магической игры.
Вангую, что будет работать и на калькуляторе. Хотя всё равно на игру как-то по фиг.