Стали известны системные требования к ПК магического шутера Immortals of Aveum ©

Издательство Electronic Arts и разработчик Ascendant Studios представили системные требования к ПК фэнтезийного магического шутера от первого лица Immortals of Aveum.

Immortals of Aveum — это однопользовательский магический шутер от первого лица, рассказывающий историю Джака, который присоединяется к элитному ордену боевых магов, чтобы спасти мир на краю пропасти.

Имея легионы солдат по обе стороны Вечной Войны, он должен раскрыть тайны неспокойного прошлого Авеума, если есть хоть какая-то надежда на спасение его будущего. Овладейте тремя силами магии и применяйте заклинания со смертоносным мастерством в игре, бросающей вызов условностям шутеров от первого лица.

Системные требования

Минимальные (1080p, 60 к/с, низко-средние настройки графики)

ОС: 64-bit Windows 10

Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 ГБ) или AMD RX 5800XT (VRAM 8 ГБ)

DirectX: 12

Место на диске: 110 ГБ

Рекомендуемые (1440p, 60 к/с, средне-высокие настройки графики)

ОС: 64-bit Windows 10

Процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5700X

Оперативная память: 16 ГБ (двухканальный режим)

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (VRAM 12 ГБ) или AMD Radeon 6800XT (VRAM 16 ГБ)

DirectX: 12

Место на диске: 110 ГБ

Immortals of Aveum разработана Ascendant Studios, независимой командой AAA во главе с Бретом Роббинсом, креативным директором Dead Space и Call of Duty, и опубликована EA Originals.

Immortals of Aveum выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и приложение EA 20 июля.