Студия-разработчик Immortals of Aveum, как сообщается, уволила большую часть своих сотрудников

Студия-разработчик Immortals of Aveum компания Ascendant Studios, по сообщениям, уволила большую часть своего персонала.
Об этом говорится в сообщении на LinkedIn бывшего сотрудника Криса Морнесса (Kris Morness), которое подтвердила журналистка Polygon Николь Карпентер (Nicole Carpenter).
"Ascendant Studios отправила большую часть своего персонала в отгул", - сообщил Морнесс, который покинул студию прошлым летом и присоединился к Phoenix Labs. "Я не могу представить, каково это, ведь это хуже, чем увольнение".
Отгул (Furlough) - это вынужденный отпуск, который, как правило, не оплачивается. Хотя сотрудники технически сохраняют свои рабочие места и должны в какой-то момент вернуться на работу, это означает, что они не имеют права на такие вещи, как выходное пособие.
Дебютная игра студии, Immortals of Aveum, изданная EA, вышла для PS5, Xbox Series X/S и PC в августе прошлого года.
Туда им и дорога
go woke, go broke
AND DIE!
абсолютно заслуженный исход. не игра, а мусор. визулально вырви глаз, это не код с магией, это мерзейшая пиу пиу из пальцев с тормозами. персонажи буэ...и такую околесицу несут. очень сочувствую тем, кто ее купил. эта игра пример того как не надо делать. плохо абсолютно все. до сих пор пригорает с того, как они симпатичных актеров превратили в настоящих уродов. мужебабы и педомужики.
Смотрю на эту "прелестную" скалопендру на фотке и недоумеваю, - "Ну что же пошло не так с игрой".
Вот что бывает когда деньги на оптимизацию уходят на повестку.