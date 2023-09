Студия-разработчик Immortals of Aveum сократила почти половину сотрудников из-за низких продаж магического шутера ©

Студия Immortals of Aveum уволила почти половину сотрудников через несколько недель после релиза

Компания Ascendant Studios, создавшая игру Immortals of Aveum, сократила почти половину своего штата, сообщили три сотрудника студии. По оценкам сотрудников, до увольнения в студии работало от 80 до 100 человек, а сокращено было около 40. Генеральный директор Ascendant Брет Роббинс (Bret Robbins) объявил об увольнениях на собрании в четверг.

Один из бывших сотрудников сообщил Polygon, что причиной увольнений стали низкие продажи Immortals of Aveum, которые, по его словам, были необходимы для поддержания работы студии. Immortals of Aveum вышла 22 августа на PlayStation 5, Windows PC и Xbox Series X. Шутер от первого лица был издан компанией Electronic Arts как EA Original - первоначально его провозглашали "новаторским" одиночным магическим шутером AAA от независимой студии. Однако после выхода игра получила неоднозначные отзывы критиков, которые заявили, что в ней повторены тропы трипл-А.

По данным SteamDB, вскоре после запуска Immortals of Aveum достигла пика в 800 игроков в Steam. С момента запуска прошло чуть меньше месяца, а за последние 24 часа, по статистике базы данных, в игру вступило 74 игрока. Отчасти это может быть связано с высокими техническими требованиями Immortals of Aveum - по данным The Verge, менее 9% ПК могут быть пригодны для запуска игры.

Для крупнобюджетного шутера от первого лица эти показатели в Steam не являются прибыльными. Один из бывших сотрудников рассказал Polygon, что Immortals of Aveum, скорее всего, является одной из самых плохо продаваемых оригинальных игр Electronic Arts. По словам одного из бывших сотрудников, в течение нескольких недель после выхода игры были уволены еще несколько человек.