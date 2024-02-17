В Британии Immortals of Aveum продается за 1 фунт стерлингов

Immortals of Aveum продается в британском супермаркете Asda за 1 фунт стерлингов. Это по словам нескольких пользователей социальных сетей, которые отметили, что магазины Asda, в которых остались запасы шутера EA, резко сократили количество игры, очевидно пытаясь пополнить запасы.
Ранее перед Рождеством стоимость игры была снижена до 5 фунтов стерлингов. Игра недоступна в интернет-магазине Asda, поэтому тем, кто хочет воспользоваться сделкой, придется посетить физическое место.
Asda имеет опыт значительного снижения цен на игры для быстрой продажи: перед Рождеством 2023 года на несколько крупных игр года были сделаны большие скидки, чтобы освободить место для новых.
Пффф. Я её с торрента скачал, так она даже времени на скачивание не стоит.
дорого
лаганое гауно
адекватная цена
это все равно дороже и хуже русы против ящеров