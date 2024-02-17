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об игре
Immortals of Aveum 22.08.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
6 208 оценок

В Британии Immortals of Aveum продается за 1 фунт стерлингов

monk70
Новости

Immortals of Aveum продается в британском супермаркете Asda за 1 фунт стерлингов. Это по словам нескольких пользователей социальных сетей, которые отметили, что магазины Asda, в которых остались запасы шутера EA, резко сократили количество игры, очевидно пытаясь пополнить запасы.

Ранее перед Рождеством стоимость игры была снижена до 5 фунтов стерлингов. Игра недоступна в интернет-магазине Asda, поэтому тем, кто хочет воспользоваться сделкой, придется посетить физическое место.

Asda имеет опыт значительного снижения цен на игры для быстрой продажи: перед Рождеством 2023 года на несколько крупных игр года были сделаны большие скидки, чтобы освободить место для новых.

-7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Пффф. Я её с торрента скачал, так она даже времени на скачивание не стоит.

8
1barac9U7ada7

дорого

4
KoRnEr

лаганое гауно

1
Talendor3

адекватная цена

0
r23dom

это все равно дороже и хуже русы против ящеров

0