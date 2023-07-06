В Immortals of Aveum будет 12 биомов, 3 хаба и кузницы для получения снаряжения ©

Immortals of Aveum — это волшебный шутер от первого лица, в котором заклинания являются вашим средством нанесения урона. Тем не менее, он также имеет надежную систему развития с 25 заклинаниями и более чем 80 талантами с тремя различными деревьями навыков.

Хотя вам предлагается опробовать различные таланты и заклинания, вы можете посетить кузницы, чтобы перераспределить очки талантов (хотя это будет стоить вам денег). Кузницы также продают «сотни» предметов и позволяют их улучшать. Ascendant Studios также сообщила, что есть 12 уникальных биомов для исследования с тремя центрами, где вы можете разговаривать с неигровыми персонажами, выполнять миссии и использовать кузницу.

Одной из самых уникальных областей является Рана, «растущая пустота, которая разделяет землю и постоянно угрожает поглотить все больше». Их существование — это «великая тайна», окружающая их присутствие, что заставляет вас задуматься, будет ли в нем размещаться какой-то конечный игровой контент. Вы будете игнорировать его, по крайней мере вначале, во время сражения с армиями Сандракка и Рашарна.

Разработчик подтвердил панель на Comic-Con в Сан-Диего, которая пройдет с 20 по 23 июля. Он выпустит новый блог, в котором будут обсуждаться персонажи и история, так что следите за обновлениями.

Immortals of Aveum выходит 22 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.