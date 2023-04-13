В Immortals of Aveum не будет микротранзакций и не потребуется постоянное подключение к сети ©

Игроки, с нетерпением ожидающие выхода игры Immortals of Aveum от EA Originals, будут рады узнать, что игра, основанная на магии, не потребует от игроков постоянного подключения к сети и не будет содержать микротранзакций.

Одна из самых больших и, возможно, самых раздражающих игровых тенденций последнего десятилетия - требование постоянного подключения к сети, особенно для игр, созданных как однопользовательские, или, по крайней мере, для игр, в которые можно играть в одиночку. Быть во власти сервера игры, когда все, что вы хотите сделать, это войти в игру и продолжить сюжет, никогда не имело смысла.

К счастью, предстоящая игра от EA, Immortals of Aveum, не требует подключения к Интернету. Мало того, Immortals of Aveum, что удивительно в наше время, также не будет содержать внутриигровых микротранзакций! Эта информация была раскрыта во время групповой сессии вопросов и ответов с Ascendant Studios, где генеральный директор и директор игры Брет Роббинс подтвердил, что в игру можно будет играть полностью оффлайн, и да, в ней не будет никакой внутриигровой монетизации.

Для игры не требуется присутствие в сети. Это одиночная игра, и в ней нет никакой внутриигровой монетизации. - Брет Роббинс, генеральный директор и игровой директор Ascendant Studios.

Что касается внутриигровых микротранзакций, то, их точно не будет на релизе. Но студия подумывает о добавлении многопользовательского режима в будущих обновлениях и вот от уже вряд ли обойдется без них.

Immortals of Aveum выйдет на PS5, Xbox Series и PC 20 июля.