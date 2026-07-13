Состоялся релиз исторической пошаговой стратегии Imperial Ambitions в сервисе Steam

Разработчик aoiti при поддержке издателя Electronic Sheep Games выпустил в цифровом магазине Steam глобальную пошаговую 4X-стратегию под названием Imperial Ambitions. Игра предлагает возглавить одну из европейских держав в эпоху Ренессанса и Великих географических открытий для колонизации новых земель.

В Imperial Ambitions игровой процесс сосредоточен на расширении границ империи, управлении логистикой и развитии экономики. Предстоит открывать новые земли, основывать колонии, налаживать торговые пути и бороться за влияние на мировом рынке. Одной из ключевых особенностей проекта является высокая детализация внутренних процессов государства, где каждый шаг влияет на общую стабильность общества.

Общество в игре разделено на 5 классов, среди которых представлены рабы, крестьяне, подмастерья, ремесленники и мастера. Граждане могут продвигаться по социальной лестнице благодаря образованию, что увеличивает их производительность, но одновременно повышает требования к уровню жизни и потреблению предметов роскоши. В игре реализована динамическая система черт характера, из-за которой голод, болезни, дискриминация или религиозные разногласия могут привести к забастовкам, росту преступности и открытым восстаниям.

Экономическая модель включает более 40 видов различных ресурсов и товаров, которые необходимо доставлять в столицу по дорогам и через порты для создания сложных производственных цепочек. При невозможности получить дефицитное сырье мирным путем можно использовать черный рынок и контрабанду. Внедрение теневых агентов позволяет создавать преступные синдикаты на вражеских территориях, однако подобные действия неизбежно ведут к росту коррупции и преступности внутри подконтрольных городов.

Важная роль в управлении государством отведена 7 типам уникальных агентов, включая генералов, исследователей, строителей, торговцев, священников, джентльменов и повелителей теней. Именно они выполняют основные задачи на карте, от строительства инфраструктуры до шпионажа и ведения переговоров. Дипломатия здесь работает через систему обид, где агрессивные действия фракций повышают общую напряженность, а для заключения мира требуется личное присутствие дипломата рядом с силами противника. Древо технологий скрыто, а новые научные исследования становятся доступны только после совершения определенных действий агентами в игровом мире.

Тактические сражения также получили ряд изменений по сравнению с классическими представителями жанра. Крупные армии передвигаются по карте в виде походных колонн, что усложняет маневрирование, а отдельные полки можно отделять от основных сил для засад и фланговых атак. Разработчики выбрали для своего проекта пиксельный графический стиль. Музыкальное сопровождение и звуковые эффекты были созданы с помощью генеративного искусственного интеллекта из-за финансовых ограничений независимой студии.

До 25 июля 2026 года в Steam действует ознакомительное предложение, позволяющее приобрести стратегию со скидкой 10% за 945 рублей, после чего цена вернется к стандартной отметке в 1050 рублей.