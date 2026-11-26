Создатели пошаговой глобальной 4X-стратегии Imperialist выпустили демоверсию. Она демонстрирует колониальную экспансию, торговлю, завоевание территорий и развитие столицы.

Игрокам предстоит возглавить одну из европейских держав колониальной эпохи, исследовать побережья Нового Света, основывать владения, торговать с местными племенами или покорять их.

Ресурсы перевозятся повозками, по железной дороге и на грузовых кораблях, а цены меняются в зависимости от спроса и предложения на мировом рынке. Развитые провинции смогут потребовать больше самостоятельности или независимости.

Демоверсия доступна в Steam для Windows, macOS и Linux.