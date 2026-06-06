Хоррор Impermanence уходит от скримеров в сторону тревожной атмосферы и психологического напряжения

На Future Games Show был представлен первый сюжетный трейлер научно-фантастического хоррора Impermanence от студий Bad Choices Loud Noises и Duckosaurus Games — и это тот случай, когда игра уже на уровне анонса вызывает больше вопросов, чем ответов. В хорошем смысле: проект явно делает ставку не на привычные скримеры, а на психологическое напряжение и тревожную атмосферу.

Сюжет завязан на классическом, но всегда опасном для хоррора мотиве — попытке вернуть умершего ребёнка к жизни. Отец создаёт некую экспериментальную машину, и именно с этого момента всё начинает уходить в сторону странного и почти сюрреалистичного. В какой-то момент управление ситуацией перехватывает… моль, которая начинает «комментировать» происходящее. И вот здесь игра резко уходит от привычной логики жанра в сторону почти абстрактного ужаса.

И если честно, это выглядит одновременно сбивающе с толку и любопытно. В отличие от стандартных научно-фантастических хорроров, где упор делается на монстров или катастрофу, Impermanence больше напоминает попытку работать с чувством вины, утраты и искажённого восприятия реальности. По духу это ближе к психологическим экспериментам в стиле Control, чем к прямолинейному ужасу.

Пока что о геймплее известно мало, и трейлер намеренно не раскрывает механики. И это, пожалуй, грамотный ход: игра продаёт себя не системами, а состоянием — тревогой, непониманием и ощущением, что реальность здесь буквально «ломается» на глазах.

Релиз Impermanence запланирован на 2027 год на ПК, так что проект пока остаётся в категории долгосрочных ожиданий. Но уже сейчас он выделяется на фоне множества более предсказуемых хорроров — хотя бы тем, что не объясняет слишком много и не боится выглядеть странно.