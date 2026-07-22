In Falsus объединит ритм-игру и визуальную новеллу - релиз необычного музыкального приключения состоится 9 сентября

Студия lowiro объявила дату выхода In Falsus — ритм-игры с элементами визуальной новеллы, которая появится в Steam уже 9 сентября. Проект получит поддержку английского, японского, упрощённого и традиционного китайского языков, а познакомиться с его механиками можно уже сейчас благодаря бесплатной демоверсии.

Авторы делают ставку не только на музыкальный геймплей, но и на сюжет. История расскажет о пяти школьницах из мира недалёкого будущего, чьи жизни меняются после участия в загадочной правительственной программе. Игрокам предстоит поочерёдно наблюдать за событиями с точки зрения каждой героини, постепенно раскрывая тайны мира, где правда и ложь играют ключевую роль.

Система прохождения построена вокруг фирменного управления с помощью мыши и клавиатуры, а четыре уровня сложности рассчитаны как на новичков, так и на опытных поклонников жанра. Каждое важное сюжетное событие сопровождается собственной музыкальной композицией, а всего в игре заявлено более 70 треков, свыше 40 из которых были написаны специально для In Falsus. Над саундтреком работали как представители японской независимой сцены, так и зарубежные исполнители.

Ещё одной особенностью проекта станет система карт. Игроки смогут собирать материалы, создавать уникальные карты с различными бонусами и комбинировать их перед прохождением музыкальных испытаний. По словам разработчиков, такая механика позволит менять стиль игры и экспериментировать с разными сборками.

Полная японская озвучка, выразительный визуальный стиль и тесная связь музыки с повествованием делают In Falsus одним из наиболее необычных представителей жанра. Судя по заявленным особенностям, lowiro стремится создать не просто очередную ритм-игру, а цельное сюжетное приключение, в котором музыка становится полноценной частью истории.