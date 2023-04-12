In Sound Mind 28.09.2021
6.6 54 оценки

Психологический хоррор от первого лица In Sound Mind получил русскую озвучку

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butcher69
Новости

Команда Cool-Games выпустила русскую озвучку психологического хоррора от первого лица In Sound

Создатели культовой классической игры Nightmare House 2 выпустили новую: In Sound Mind. Это остроумный психологический триллер от первого лица, полный безумных головоломок и боёв с уникальными боссами. Проживите неприятные воспоминания и пройдите по лабиринту того места, откуда вам нипочём не сбежать — собственного разума.

Игра вышла 29 сентября 2021 года и была хорошо встречена игроками - на данный момент у игры 95% положительных отзывов в Steam. И очень удачно игра получила скидку в 85% и приобрести её можно за 92 рубля.

Скачать саму озвучку можно здесь

ПК Трейлеры
9
10
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В Epic Games Store проходит раздача хоррора от первого лица In Sound Mind
В Epic Games Store проходит раздача хоррора от первого лица In Sound Mind
Комментарии: 10
Ваш комментарий
NarkoSky

Надо бы попробовать игру, обзоры вроде хорошие.

1
mr_4if

Игра отличная!

0
Executor666

Игра на удивление годная оказалась.

0
6363

Трейлер заинтриговал, надо поиграть, озвучка кайф.

0
Limgrave

А нафиг она мне?

вот в эти игры как минимум нужно

DLC Cyberpunk 2077

Starfield

-6
StarfieJId

Кстати, в Steam сегодня у Starfield исчезло упоминание русского языка.

0
MeduzaRUS

тебе и никто, ничего не выпускает))))
расслабься🤣

4
Rаyden StarfieJId

Да это фигня. Просто ещё +1 повод не покупать игру. Текст переведут, думаю, меньше чем через неделю после релиза, а вот озвучку ждать гораздо дольше придётся, если её вообще кто-то возьмётся делать.

0
RickeyIMBA Rаyden

текст через неделю переведут, да конечно

0
RickeyIMBA Rаyden

сейчас выйдет игра по звездным войнам без русского, засекай сколько будут ее переводить и умножь этот месяц или два на количество объема текста в Старфилде

0