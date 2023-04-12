Психологический хоррор от первого лица In Sound Mind получил русскую озвучку

Команда Cool-Games выпустила русскую озвучку психологического хоррора от первого лица In Sound
Создатели культовой классической игры Nightmare House 2 выпустили новую: In Sound Mind. Это остроумный психологический триллер от первого лица, полный безумных головоломок и боёв с уникальными боссами. Проживите неприятные воспоминания и пройдите по лабиринту того места, откуда вам нипочём не сбежать — собственного разума.
Игра вышла 29 сентября 2021 года и была хорошо встречена игроками - на данный момент у игры 95% положительных отзывов в Steam. И очень удачно игра получила скидку в 85% и приобрести её можно за 92 рубля.
Скачать саму озвучку можно здесь
Надо бы попробовать игру, обзоры вроде хорошие.
Игра отличная!
Игра на удивление годная оказалась.
Трейлер заинтриговал, надо поиграть, озвучка кайф.
А нафиг она мне?
вот в эти игры как минимум нужно
DLC Cyberpunk 2077
Starfield
Кстати, в Steam сегодня у Starfield исчезло упоминание русского языка.
тебе и никто, ничего не выпускает))))
расслабься🤣
Да это фигня. Просто ещё +1 повод не покупать игру. Текст переведут, думаю, меньше чем через неделю после релиза, а вот озвучку ждать гораздо дольше придётся, если её вообще кто-то возьмётся делать.
текст через неделю переведут, да конечно
сейчас выйдет игра по звездным войнам без русского, засекай сколько будут ее переводить и умножь этот месяц или два на количество объема текста в Старфилде