Психологический хоррор от первого лица In Sound Mind получил русскую озвучку ©

Команда Cool-Games выпустила русскую озвучку психологического хоррора от первого лица In Sound

Создатели культовой классической игры Nightmare House 2 выпустили новую: In Sound Mind. Это остроумный психологический триллер от первого лица, полный безумных головоломок и боёв с уникальными боссами. Проживите неприятные воспоминания и пройдите по лабиринту того места, откуда вам нипочём не сбежать — собственного разума.

Игра вышла 29 сентября 2021 года и была хорошо встречена игроками - на данный момент у игры 95% положительных отзывов в Steam. И очень удачно игра получила скидку в 85% и приобрести её можно за 92 рубля.

Скачать саму озвучку можно здесь