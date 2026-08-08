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Разработка Stellar Blade: Blood Rain продвигается плавно и по графику
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2 обошёл Xbox Series S благодаря DLSS
Разработчики Crimson Desert отчитались о рекордной выручке и планируют выпустить DLC до конца 2026 года
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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