Симулятор ремонта смартфонов In Trusted Hands вышел в Steam

Независимая студия HaveGreatIdea объявила о релизе In Trusted Hands — атмосферного симулятора мастерской по ремонту мобильной техники. Игра уже доступна на PC и получила текстовый перевод на русский язык.

В In Trusted Hands игрокам предстоит взять на себя роль мастера сервисного центра в большом городе. Основной геймплей строится вокруг ремонта устройств: смартфоны и другие гаджеты нужно разбирать по деталям, искать неисправности, заменять компоненты и возвращать технику клиентам в рабочем состоянии.

Авторы делают акцент не только на самом процессе ремонта, но и на атмосфере. Игру сопровождает спокойная музыка и медитативный ритм, превращающий обычную починку техники в размеренный повседневный процесс.

Однако за каждым устройством скрывается история владельца. Клиенты приносят в мастерскую не только сломанные гаджеты, но и личные проблемы, разговоры и жизненные ситуации. По мере прохождения игроку придётся принимать решения, которые могут повлиять как на судьбы посетителей, так и на развитие собственного персонажа.

Помимо работы в сервисе, необходимо следить за физическим и психологическим состоянием героя, проходить проверки и поддерживать небольшой бизнес на плаву. Таким образом, игра сочетает элементы симулятора, визуальной новеллы и narrative-driven приключения.

Ранее проект уже привлёк внимание аудитории во время фестиваля Games from Russia в Steam, где был представлен среди других инди-игр от разработчиков из России и СНГ.