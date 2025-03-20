Новый трейлер нарисованной от руки метроидвании Inayah - Life After Gods

Если вы устали ждать Hollow Knight: Silksong, но всё ещё жаждете качественной метроидвании, стоит обратить внимание на Inayah – Life After Gods. Эта стильная игра от ExoGenesis Studios предлагает нарисованный от руки мир, вдохновлённый аниме, и динамичные бои с возможностью кастомизации стиля игры.

Сюжет переносит нас в разрушенный мир, лишённый богов, где главный герой пытается выжить, исследуя руины и раскрывая тайны прошлого. Вас ждут разнообразные биомы — от светлых руин до тёмных подземелий, где скрываются мрачные секреты.

Боевая система предлагает быструю смену оружия и гибкую прокачку, позволяя адаптировать стиль боя под себя. Но главное испытание — это эпичные сражения с боссами, требующие не только хорошей реакции, но и тактического мышления.

Inayah – Life After Gods выйдет на ПК в марте 2025 года, а позже появится на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.