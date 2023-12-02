Слух: Футбольная JRPG Inazuma Eleven: Victory Road также выйдет на ПК

Японский профиль, посвященный саге Inazuma Eleven, сообщил через X, что Inazuma Eleven Victory Road выйдет в Steam.

Это действительно стало новостью, так как Inazuma Eleven Victory Road в настоящее время планируется только для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и мобильных устройств, таких как iPhone, iPad и Android. За разработку отвечает Level-5 и, быть может, и другие будущие игры от этой появятся на ПК.

Однако пока не стоит считать это официальным подтверждением, а воспринимаем только как слухи.

Inazuma Eleven Victory Road - это ролевая игра на футбольную тематику, выход которой запланирован на 2024 год. Уже известно, что бета-версия игры будет доступна с марта 2024 года, но только на Nintendo Switch.