Inazuma Eleven: Victory Road преодолела отметку в 800 тысяч копий и готовится к крупному обновлению

LEVEL-5 объявила о новом успехе Inazuma Eleven: Victory Road — общемировые цифровые продажи «гиперразмерной футбольной RPG» превысили 800 000 копий. Игра вышла 13 ноября 2025 года и уже в первую неделю разошлась тиражом более 500 000 экземпляров, подтвердив высокий интерес фанатов к серии.

Проект доступен на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC. Victory Road предлагает сразу несколько режимов: сюжетную кампанию, события которой разворачиваются спустя 25 лет после оригинальной Inazuma Eleven, режим хроники с возможностью заново пройти всю историю франшизы, а также онлайн-хаб «Станция Кидзуна» для общения и совместной игры.

LEVEL-5 также напомнила, что 28 января выйдет второе крупное бесплатное обновление. Оно откроет маршрут Ares и добавит новые функции. Разработчики обещают долгосрочную поддержку, расширение контента и запуск официальной турнирной системы Victory Road.