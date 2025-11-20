Inazuma Eleven: Victory Road преодолела рубеж продаж в 500 000 копий

Разработчик LEVEL-5 объявил, что Inazuma Eleven: Victory Road продала более полумиллиона копий по всему миру. Игра, получившая определение «гиперпространственная футбольная RPG», вышла 13 ноября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch и PC (Steam). Ранний доступ был открыт 10 ноября для тех, кто оформил предзаказ на PlayStation, Xbox Series и PC.

По словам разработчиков, новая часть серии предлагает свежую историю с новым главным героем, Дестином Биллоузом, который поступает в школу «Саут Циррус» в поисках мира без футбола. Но в престижной школе «Раймон» появляется «Футбольный Монстр» Харпер Эванс, и столкновение этих двух персонажей запускает новую захватывающую сагу, разворачивающуюся спустя 25 лет после событий оригинальной Inazuma Eleven.

Одной из ключевых особенностей игры является Режим хроник Ростер, где доступно более 5400 персонажей из предыдущих частей серии. Игроки смогут пережить прошлые матчи Inazuma Eleven вместе с Викторио, собирая и прокачивая героев, чтобы создать команду мечты.

Любителям персонализации понравится Станция Kizuna, где можно расставлять ностальгические объекты из серии, настраивать аватар, приглашать друзей и участвовать в совместных матчах. Ваш персонаж можно использовать и прямо на поле, что добавляет глубины взаимодействию с игровым миром.

Особое внимание LEVEL-5 уделили аниме-вставкам. Они были созданы совместно с MAPPA, одной из ведущих студий анимации, и стали самой длинной анимацией в истории серии, что усиливает драматизм и эмоциональное погружение в сюжет.

Таким образом, Inazuma Eleven: Victory Road сочетает спортивные сражения, коллекционирование персонажей, социальные элементы и насыщенные аниме-вставки, предоставляя фанатам серии уникальный и масштабный опыт. Продажи в 500 000 копий уже подтверждают популярность проекта и высокую заинтересованность аудитории по всему миру.