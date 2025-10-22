Сразу три финальных трейлера Inazuma Eleven: Victory Road, а также музыкальная тема концовки

Вчера level 5 выпустила трейлеры своей игры Inazuma Eleven: Victory Road

Помимо этого стали известны новые детали игры:

Поддержка мыши у Switch 2 и PC версий на старте и у PS5 версии с апдейтом.

В игре будет более 5400 персонажей для вербовки себе в команду.

Будет специальный Банк Игроков, до хранения собранных персонажей.

Банком Игроков и всем его содержимым можно будет воспользоваться в потенциальном сиквеле.

А так же LEVEL-5 запустит официальную систему поиска игроков под названием «Inagle» 22 октября, которая будет доступна через браузеры на ПК или смартфонах. С помощью Inagle можно будет искать и просматривать статистику игроков, хотя некоторая информация останется скрытой до официального запуска игры. Также планируется внедрение функции, позволяющей пользователям создавать и делиться своими собственными командами.

Там же и можно просматривать ульты.

И вот музыкальная тема

Официально игры выйдет в стим, и будет доступна 13 ноября, кто сделал предзаказ будет доступна 10 числа на 3 дня раньше.