Disney: Эксклюзивность игры про Индиану Джонса для Xbox "имеет финансовый и стратегический смысл"

Вопрос о том, будет ли игра про Индиану Джонса от MachineGames и Bethesda мультиплатформенной, часто задавался (мягко говоря) в течение нескольких месяцев после ее выхода. Обычно для игры, имеющей лицензию на крупный IP, это само собой разумеющееся, но в данном случае речь идет, конечно же, о первой студии Xbox. Однако ранее в этом году было подтверждено, что Indiana Jones действительно обойдет стороной PlayStation и выйдет только для Xbox и PC. По мнению Disney - материнской компании Lucasfilm и владельца прав на Indiana Jones - это имеет "финансовый и стратегический смысл" для игры.

В недавнем интервью Axios, отвечая на вопрос об эксклюзивности "Индианы Джонса" для консолей Xbox, глава игрового подразделения Disney Шон Шоптоу сказал, что, поскольку Xbox имеет одну из самых больших пользовательских баз в индустрии, игра "все еще будет доступна широкому кругу людей".

Xbox по-прежнему остается одним из крупнейших рынков для игр, поэтому мы не хотели быть слишком исключительными. Мы чувствовали, что это все еще будет доступно широкому кругу людей, и нам казалось, что с финансовой и стратегической точки зрения для игры это имело смысл в то время.

Ранее в этом году из судебных документов по делу Microsoft vs FTC стало известно, что Microsoft решила взять эксклюзивный вариант Indiana Jones, несмотря на то, что по внутренним прогнозам игра продастся на PlayStation тиражом более 10 миллионов копий. Компания считает, что сможет покрыть эти убытки за счет того, что игра про Индиану Джонса будет способствовать росту подписки на Game Pass и продаж консоли Xbox.

О сроках выхода игры пока ничего не известно, но исполнительный продюсер Тодд Говард предположил, что она может быть полноценно раскрыта где-то в 2024 году.