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Indiana Jones TBA
Экшен, Адвенчура
7.2 101 оценка

Харрисон Форд избивает нацистов в первом трейлере приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

butcher69
Новости

Во время сегодняшней прямой трансляции Xbox Developer_Direct наконец-то был показан геймплей грядущей игры Indiana Jones от Bethesda.

Игра Indiana Jones and The Great Circle - это однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит пройти весь мир, найти улики и разгадать древнюю тайну. Станьте искателем приключений в борьбе со зловещими силами. Ваши путешествия пройдут от священных залов Ватикана и засушливых пустынь Египта до пышных и затопленных храмов Сукотаи и холодных вершин Гималаев.

Действие игры разворачивается между фильмами "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

"Наша игра заключается в том, чтобы поставить вас на место культового героя", - говорит директор по дизайну Йенс Андерссон. "Поскольку мы делаем это в основном от первого лица, у вас есть шанс по-настоящему стать Инди. От первого лица вы становитесь частью этого мира, что позволяет вам исследовать и ощущать все более близко. Что вы будете делать, когда вас бросят в это приключение с вашим умом и хлыстом? Мир Индианы Джонса — это мир с загадками за каждым углом, где вы мчитесь наперегонки со временем и перехитряете своих врагов, выслеживая артефакты".

Впервые о том, что Bethesda готовит новую Xbox-эксклюзивную игру про Индиану Джонса, стало известно еще в начале 2021 года. Студия MachineGames, известная по последней серии Wolfenstein, как раз и работает над приключенческим экшеном.

"Я всегда хотел сделать игру про Индиану Джонса". сказал Тодд Говард.

Для тех, кто давно играет в игры, очень приятно увидеть новую игру про Индиану Джонса, которая соответствует духу приключений старых игр. Это далеко не первая игра про Индиану Джонса. Но для многих она может стать первой игрой, ведь с момента выхода последней консольной игры про этого героя прошло уже более десяти лет. Даже тогда последней игрой была LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues в 2009 году, которая был забавной, но не была тем реалистичным экшеном, которого многие хотели от франшизы про Инди.

Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.

25
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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Powerful21

Жду. Хорошо, что взяли внешность Харрисона Форда.

7
SoRaS3

А вот напарник.. не очень. )

0
Нейтан Дрейк
6
TRADS80

Жду шибко

3
xion76

Ждём !

3
hamshut

Жаль, очень жаль, что от первого лица(

3
Arnold Schwarzenegger 76

Жду выхода.

2
Саня Цукино Усаги

Графон как на PS3

2
Maksim7282

Кайф, надеюсь появится вид от 3 лица,или кто выпустит мод, в такую игрушку хорошо от 3 лица))))

2
Omnia Smirnow

Вульфич с Индианой)

0
Taicho

Опять что-ли Трой Бэйкер?

0
Ar55555

выглядит на уровне!

0
LaMbaDa34

кто фанат я думаю он знает что Indiana Jones and The Emperor's Tomb это топище а про эту игру мне и нечего сказать, да есть в ней хорошие моменты но от 1-го лица все же немного обидно что приняли это решение,но если фанат и не обидно за вид от 1-го лица то можно и оценить если сильно хочется, если и вправду будет большая вариаци с кнутом то ладно но как говорится если себя не накручивал ожиданиям то это хорошо и игру можно оценить!

0
SoRaS3

От третьего лица, норм могут сделать (кроме Наути Догс) разрабы от Фолен Одер - Звёздные Войны. )

0
Denn378

Студия MachineGames,мастера своего дела и даже не сомневаюсь,что нас ждет хороший приключенческий экшен,от первого лица.

0
Everect

Если будет как пятый фильм - это шедевр.

0
Лидер_Мур

Самое главное что можно убивать фашистов! Ждём всей семьёй!

0
StrelitziaReg

Мда ну и кринж. Так ждал , а тут пук. Игра от 1 лица , полный провал , графика убогая , анимации убогии. Почему не взять основу анчартеда4 или томбрайдера... не понятно...

-2
hpi

От первого лица) мдя.

-4
юрий йцукен

с самолета на крыло другого , бредятина в стиле форсажа

-5
CT3H

Минусаторов, видать, ни разу порывом воздуха не срывало при прыжке с крыла на крыло...

0
Master Plo

Согласен бред, скорости падения тела не хватит чтобы успеть долететь до крыла другого самолёта, самолёт тупо пролетит быстрее, да и удержаться в полны рост на летящем самолёте ещё большая чушь, сдует моментально.

0
AndruhaGruz

Так ждал и зря, графон на уровне 2008 года. Не физики, не графики да вообще ничего.

-6