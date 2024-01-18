Харрисон Форд избивает нацистов в первом трейлере приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

Во время сегодняшней прямой трансляции Xbox Developer_Direct наконец-то был показан геймплей грядущей игры Indiana Jones от Bethesda.
Игра Indiana Jones and The Great Circle - это однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит пройти весь мир, найти улики и разгадать древнюю тайну. Станьте искателем приключений в борьбе со зловещими силами. Ваши путешествия пройдут от священных залов Ватикана и засушливых пустынь Египта до пышных и затопленных храмов Сукотаи и холодных вершин Гималаев.
Действие игры разворачивается между фильмами "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".
"Наша игра заключается в том, чтобы поставить вас на место культового героя", - говорит директор по дизайну Йенс Андерссон. "Поскольку мы делаем это в основном от первого лица, у вас есть шанс по-настоящему стать Инди. От первого лица вы становитесь частью этого мира, что позволяет вам исследовать и ощущать все более близко. Что вы будете делать, когда вас бросят в это приключение с вашим умом и хлыстом? Мир Индианы Джонса — это мир с загадками за каждым углом, где вы мчитесь наперегонки со временем и перехитряете своих врагов, выслеживая артефакты".
Впервые о том, что Bethesda готовит новую Xbox-эксклюзивную игру про Индиану Джонса, стало известно еще в начале 2021 года. Студия MachineGames, известная по последней серии Wolfenstein, как раз и работает над приключенческим экшеном.
"Я всегда хотел сделать игру про Индиану Джонса". сказал Тодд Говард.
Для тех, кто давно играет в игры, очень приятно увидеть новую игру про Индиану Джонса, которая соответствует духу приключений старых игр. Это далеко не первая игра про Индиану Джонса. Но для многих она может стать первой игрой, ведь с момента выхода последней консольной игры про этого героя прошло уже более десяти лет. Даже тогда последней игрой была LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues в 2009 году, которая был забавной, но не была тем реалистичным экшеном, которого многие хотели от франшизы про Инди.
Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.
Жду. Хорошо, что взяли внешность Харрисона Форда.
А вот напарник.. не очень. )
Жду шибко
Ждём !
Жаль, очень жаль, что от первого лица(
Жду выхода.
Графон как на PS3
Кайф, надеюсь появится вид от 3 лица,или кто выпустит мод, в такую игрушку хорошо от 3 лица))))
Вульфич с Индианой)
Опять что-ли Трой Бэйкер?
выглядит на уровне!
кто фанат я думаю он знает что Indiana Jones and The Emperor's Tomb это топище а про эту игру мне и нечего сказать, да есть в ней хорошие моменты но от 1-го лица все же немного обидно что приняли это решение,но если фанат и не обидно за вид от 1-го лица то можно и оценить если сильно хочется, если и вправду будет большая вариаци с кнутом то ладно но как говорится если себя не накручивал ожиданиям то это хорошо и игру можно оценить!
От третьего лица, норм могут сделать (кроме Наути Догс) разрабы от Фолен Одер - Звёздные Войны. )
Студия MachineGames,мастера своего дела и даже не сомневаюсь,что нас ждет хороший приключенческий экшен,от первого лица.
Если будет как пятый фильм - это шедевр.
Самое главное что можно убивать фашистов! Ждём всей семьёй!
Мда ну и кринж. Так ждал , а тут пук. Игра от 1 лица , полный провал , графика убогая , анимации убогии. Почему не взять основу анчартеда4 или томбрайдера... не понятно...
От первого лица) мдя.
с самолета на крыло другого , бредятина в стиле форсажа
Минусаторов, видать, ни разу порывом воздуха не срывало при прыжке с крыла на крыло...
Согласен бред, скорости падения тела не хватит чтобы успеть долететь до крыла другого самолёта, самолёт тупо пролетит быстрее, да и удержаться в полны рост на летящем самолёте ещё большая чушь, сдует моментально.
Так ждал и зря, графон на уровне 2008 года. Не физики, не графики да вообще ничего.