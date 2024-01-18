Харрисон Форд избивает нацистов в первом трейлере приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

Во время сегодняшней прямой трансляции Xbox Developer_Direct наконец-то был показан геймплей грядущей игры Indiana Jones от Bethesda.

Игра Indiana Jones and The Great Circle - это однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит пройти весь мир, найти улики и разгадать древнюю тайну. Станьте искателем приключений в борьбе со зловещими силами. Ваши путешествия пройдут от священных залов Ватикана и засушливых пустынь Египта до пышных и затопленных храмов Сукотаи и холодных вершин Гималаев.

Действие игры разворачивается между фильмами "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

"Наша игра заключается в том, чтобы поставить вас на место культового героя", - говорит директор по дизайну Йенс Андерссон. "Поскольку мы делаем это в основном от первого лица, у вас есть шанс по-настоящему стать Инди. От первого лица вы становитесь частью этого мира, что позволяет вам исследовать и ощущать все более близко. Что вы будете делать, когда вас бросят в это приключение с вашим умом и хлыстом? Мир Индианы Джонса — это мир с загадками за каждым углом, где вы мчитесь наперегонки со временем и перехитряете своих врагов, выслеживая артефакты".

Впервые о том, что Bethesda готовит новую Xbox-эксклюзивную игру про Индиану Джонса, стало известно еще в начале 2021 года. Студия MachineGames, известная по последней серии Wolfenstein, как раз и работает над приключенческим экшеном.

"Я всегда хотел сделать игру про Индиану Джонса". сказал Тодд Говард.

Для тех, кто давно играет в игры, очень приятно увидеть новую игру про Индиану Джонса, которая соответствует духу приключений старых игр. Это далеко не первая игра про Индиану Джонса. Но для многих она может стать первой игрой, ведь с момента выхода последней консольной игры про этого героя прошло уже более десяти лет. Даже тогда последней игрой была LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues в 2009 году, которая был забавной, но не была тем реалистичным экшеном, которого многие хотели от франшизы про Инди.

Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.