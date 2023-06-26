Игра про Индиану Джонса от MachineGames - это экшен с видом от первого лица, утверждает инсайдер ©

В стенах студии разработчиков MachineGames уже несколько лет находится в активной стадии производства загадочный проект по мотивам культовой серии фильмов "Индиана Джонс". С момента его анонса прошло уже больше два года, а мы по-прежнему не знаем, что из себя представляет игра про известного археолога. Однако недавнее сообщения инсайдеров позволяют хотя бы немного лучше осознать некоторые детали будущего проекта MachineGames.

В след за недавним высказыванием инсайдер под ником Shpeshal Nick, который заявлял о наличии в игре вида от третьего лица, появилась уточняющая информация от другого автора утечек. Согласно данным geronimo_73_, игра про Индиану Джонса содержит достаточно узнаваемые элементы из других игр MachineGames. Команда, которая подарила нам новую серию Wolfenstein не собирается слишком далеко отходить от знакомых для себя проектов. Как уточняет инсайдер, их новая игра — это динамичный экшен с видом от первого лица. Режим от третьего лица в этом проекте есть, но он служит исключительно для рядовых вещей. В таком виде игру можно будет увидеть только во время некоторых кат-сцен и езды на транспорте, которые также предусмотрен в игре.

Игра Indiana Jones создается исключительно для ПК и консолей Xbox Series X|S.