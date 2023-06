Indiana Jones от MachineGames выйдет только на Xbox и ПК ©

Предстоящая игра MachineGames об Индиане Джонсе изначально планировалась для мультиплатформенного выпуска, пока приобретение Xbox ZeniMax не изменило планы.

Во время сегодняшнего судебного разбирательства между Xbox/Activision и Федеральной торговой комиссией глава отдела публикации Bethesda Softworks Пит Хайнс сообщил, что у Disney есть соглашение с ZeniMax о мультиплатформенной игре про Индиану Джонса класса AAA. После приобретения Bethesda в соглашение с Disney были внесены поправки, согласно которым игра стала эксклюзивной для Xbox и ПК. Хайнс сказал, что в настоящее время игра должна выйти в Game Pass в первый день.

Игра Indiana Jones, впервые анонсированная в 2021 году, создается компанией MachineGames, разработчиком Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus. MachineGames — это студия под эгидой Bethesda/ZeniMax, что означает, что она была включена в сделку по приобретению компании Xbox.