Indiana Jones TBA
7.2 78 оценок

Indiana Jones от MachineGames выйдет только на Xbox и ПК

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monk70
Новости

Предстоящая игра MachineGames об Индиане Джонсе изначально планировалась для мультиплатформенного выпуска, пока приобретение Xbox ZeniMax не изменило планы.

Во время сегодняшнего судебного разбирательства между Xbox/Activision и Федеральной торговой комиссией глава отдела публикации Bethesda Softworks Пит Хайнс сообщил, что у Disney есть соглашение с ZeniMax о мультиплатформенной игре про Индиану Джонса класса AAA. После приобретения Bethesda в соглашение с Disney были внесены поправки, согласно которым игра стала эксклюзивной для Xbox и ПК. Хайнс сказал, что в настоящее время игра должна выйти в Game Pass в первый день.

Игра Indiana Jones, впервые анонсированная в 2021 году, создается компанией MachineGames, разработчиком Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus. MachineGames — это студия под эгидой Bethesda/ZeniMax, что означает, что она была включена в сделку по приобретению компании Xbox.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
zjkjt
13
DropDeadRus

ну сони теперь поймет, что в эту игру можно играть вдвоем

1
hamshut

На моей памяти единственный сайт, где минусуют сонибоев и плюсуют биллибоев )))

-1
FlexGum
Gaming for everyone, everywhere

Дадада, everywhere это xbox и windows?

у Disney есть соглашение с ZeniMax о мультиплатформенной игре про Индиану Джонса класса AAA. После приобретения Bethesda в соглашение с Disney были внесены поправки, согласно которым игра стала эксклюзивной для Xbox и ПК

Ахах, просто крысы. Вот после таких мувов сами себе в ногу считай выстрелили, FTC не поверят скорее всего их лжи про Activision.

-6
erkins007

Не то что святая сони, которая абсолютно все свои игры выпускает на иксбокса и сразу же в тот же день на ПК.

9
BillyVan

как же я рад, что сони лохи с гейстейшен 5 соснул и не поиграют в Индиану, Старфилд и еще десяток топ игр

-1
FlexGum erkins007

Майки плохие = сони хорошие? Тyпейшая логика.

-2
FlexGum BillyVan

Так ненавидеть людей за то что они выбрали не ту консоль которую ты любишь - клиника.

0
erkins007 FlexGum

Логика в том что уж точно не сони ныть про экзы

0
JohnTornton

кто бы сомневался. майкрасофт нынче самая лживая и гнилая конторка тридварасов

-7
samosan

Чел,у тебя это уже 10 коммент обсирающий майков за сегодня,чем они тебя настолько обидели?

5
erkins007 samosan

У сонибоев гонит от того что они не поиграют в старфилд.

0