Indiana Jones от MachineGames выйдет только на Xbox и ПК

Предстоящая игра MachineGames об Индиане Джонсе изначально планировалась для мультиплатформенного выпуска, пока приобретение Xbox ZeniMax не изменило планы.
Во время сегодняшнего судебного разбирательства между Xbox/Activision и Федеральной торговой комиссией глава отдела публикации Bethesda Softworks Пит Хайнс сообщил, что у Disney есть соглашение с ZeniMax о мультиплатформенной игре про Индиану Джонса класса AAA. После приобретения Bethesda в соглашение с Disney были внесены поправки, согласно которым игра стала эксклюзивной для Xbox и ПК. Хайнс сказал, что в настоящее время игра должна выйти в Game Pass в первый день.
Игра Indiana Jones, впервые анонсированная в 2021 году, создается компанией MachineGames, разработчиком Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus. MachineGames — это студия под эгидой Bethesda/ZeniMax, что означает, что она была включена в сделку по приобретению компании Xbox.
ну сони теперь поймет, что в эту игру можно играть вдвоем
На моей памяти единственный сайт, где минусуют сонибоев и плюсуют биллибоев )))
Дадада, everywhere это xbox и windows?
Ахах, просто крысы. Вот после таких мувов сами себе в ногу считай выстрелили, FTC не поверят скорее всего их лжи про Activision.
Не то что святая сони, которая абсолютно все свои игры выпускает на иксбокса и сразу же в тот же день на ПК.
как же я рад, что сони лохи с гейстейшен 5 соснул и не поиграют в Индиану, Старфилд и еще десяток топ игр
Майки плохие = сони хорошие? Тyпейшая логика.
Так ненавидеть людей за то что они выбрали не ту консоль которую ты любишь - клиника.
Логика в том что уж точно не сони ныть про экзы
кто бы сомневался. майкрасофт нынче самая лживая и гнилая конторка тридварасов
Чел,у тебя это уже 10 коммент обсирающий майков за сегодня,чем они тебя настолько обидели?
У сонибоев гонит от того что они не поиграют в старфилд.