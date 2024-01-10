Инсайдер: игра про Индиану Джонс выйдет очень скоро

Вчера для поклонников Индиана Джонс и Microsoft был день приятных новостей: сначала компания анонсировала 10-ти минутный геймплейный показ игры на презентации 18 января. Затем подключился надежный инсайдер Том Хендерсон, заявивший, что игра и вовсе выйдет уже в 2024-м году.
Однако похоже, что приятные новости на этом не заканчиваются. Другой надежный инсайдер, имеющий определенные связи в игровой индустрии, shinobi602, в ходе переписки с одним из пользователей, сообщил интересную деталь: игра выйдет не просто в 2024-м, а уже совсем скоро.
-Был в шоке от новостей про Инди, очень удивлен, что скоро нам представят игру. - написал пользователь
-Если бы вы знали когда игра выйдет, то были бы шокированы еще больше. - ответил ему shinobi602
Сомнительно, что Индиана Джонс повторит путь Hi-Fi Rush, когда игра анонсируется на презентации и сразу же выходит в релиз, учитывая то, что Индиана Джонс скорее всего является игрой с совершенно другим бюджетом, но вполне вероятно, что Bethesda и Microsoft понравился прошлогодний трюк со скорым выходом игры после анонса и релиз Индианы Джонс может состояться уже в ближайшие месяцы, что будет довольно неожиданно.
Ну круто что ещё сказать. Надеюсь выйдет годнота, а то эти поливания майков помоями особенно от ixbt утомили ещё в прошлом году, да и годная игра в целом плюс нам игрокам.
Учитывая что этот год на фоне прошлого намечался очень скудным на игры, то Индиана, Авувд и Хеллблейд 2 от MS неплохо бы скрасили его, если игры конечно получатся качественными.
Avowed-вот эту штуку тоже жду. Соскучился по фэнтези экшен-рпг
Главное да, что бы в этом году у них всё куда лучше по итогу вышло
кого ты вообще слушаешь?) микрочелов, которые ни одного продукта не создали, кроме кала изо рта?)
я вообще стараюсь не слушать тех, кто ничего не создаёт и не улучшает - это вопли в небо)
Да тут прям и слушать не обязательно. Просто врубаешь видос дабы новости глянуть, у них есть плюс в том что они всё в одном ролике собирают и где нить да будут "шутки за 300" которые повторяются сотню другую раз. Да и в целом просто зайти в комменты под новостями майков даже здесь и начинается..
я новости больше не буду вообще смотреть - и отсюда удалюсь. Как по мне - идеально следить только в календаре за играми (типа как на сайте SG)
Заходишь и смотришь - чё в этом месяце появится. Заинтересовала игра - заходишь на страницу, и чекаешь: описание, скриншоты, трейлеры. Если ок - можно брать
вот так просто) остальное трата нервов и ментального здоровья)
моё субъективное мнение, конешно, ты смотри сам
Топчик, походу уже через несколько месяцев релиз)
Даёшь продолжение топчиковой части Гробницы Императора👌
А чи нет-то, очень хочется ознакомиться, хотя было бы ещё круче, если бы вольф 3 вышел одновременно с этой игрой!
хитрый филька котик под фильм склепал игрулю чтоб на хайпе втюхать и даж скринов с трейлером не показал… то трещ будет, о чем речь вообще ? сама ситуация об этом говорит тк еслиб делали хит то котик о нем балаболил бы еще джва года назад на всевозможных своих гастролях
Посмотрим геймплей и поугараем)
Думаю геймплейно будет тот же самый Анчартед от третьего лица с головоломками, стрельбой и паркуром, вряд ли они решат делать шутер от первого лица, т.к. ЛукасАртс владеет правами на образ Форда и наверняка в игре будет его лицо.
Но учитывая что сам Анчартед последний раз выходил в уже далеком 2017-м (и непонятно что там дальше с серией), а новой Лары на горизонте не видно, то это вряд ли можно назвать недостатком.
недоэксперты-конспирологи подъехали)