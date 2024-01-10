Инсайдер: игра про Индиану Джонс выйдет очень скоро

Вчера для поклонников Индиана Джонс и Microsoft был день приятных новостей: сначала компания анонсировала 10-ти минутный геймплейный показ игры на презентации 18 января. Затем подключился надежный инсайдер Том Хендерсон, заявивший, что игра и вовсе выйдет уже в 2024-м году.

Однако похоже, что приятные новости на этом не заканчиваются. Другой надежный инсайдер, имеющий определенные связи в игровой индустрии, shinobi602, в ходе переписки с одним из пользователей, сообщил интересную деталь: игра выйдет не просто в 2024-м, а уже совсем скоро.

-Был в шоке от новостей про Инди, очень удивлен, что скоро нам представят игру. - написал пользователь



-Если бы вы знали когда игра выйдет, то были бы шокированы еще больше. - ответил ему shinobi602

Сомнительно, что Индиана Джонс повторит путь Hi-Fi Rush, когда игра анонсируется на презентации и сразу же выходит в релиз, учитывая то, что Индиана Джонс скорее всего является игрой с совершенно другим бюджетом, но вполне вероятно, что Bethesda и Microsoft понравился прошлогодний трюк со скорым выходом игры после анонса и релиз Индианы Джонс может состояться уже в ближайшие месяцы, что будет довольно неожиданно.