Microsoft сделала Indiana Jones эксклюзивом, чтобы конкурировать с Spider-Man

Недавно мы официально узнали, что игра Machine-Games, разрабатываемая в настоящее время по франшизе "Индиана Джонс", будет эксклюзивной для консолей Xbox. Это решение не было принято необдуманно, Фил Спенсер хотел, чтобы такая популярная франшиза, как "Индиана Джонс", была связана исключительно с Xbox.
Кроме того, Microsoft решила, что в случае с "Человеком-пауком" Disney обладает эксклюзивными правами на свои игры, поэтому эксклюзивность "Индианы Джонса" позволит им получить крупный бренд на Xbox. Тем самым, Microsoft закрепляет за собой такую известную франшизу, как "Индиана Джонс", чтобы составить конкуренцию крупным франшизам других компаний, таким как вышеупомянутый "Человек-паук".
"Человек-паук", принадлежащий Disney, был только на PlayStation, и мы хотели, чтобы столь же популярный бренд стала ассоциироваться с Xbox.
Bethesda представила игру Indiana Jones от Machine Games в 2021 году с помощью короткого тизер-трейлера, и это был последний раз, когда мы ее видели. Тем не менее, глава Bethesda Тодд Говард утверждает, что он впервые предложил игру про Индиану Джонса еще в 2009 году. На сегодняшний день о релизе игры по-прежнему ничего не известно.
сравнивать франшизы Человек-паук и Индиана Джонс это всё равно что сравнивать куй с пальцем
Индиана Джонс это аналог/конкурент Uncharted или Tomb Rider, по смыслу. Но никак не Spider man
Фил Спенсер разбирается в играх. А Starfield будет конкурировать с Lust of Ass
О круто игра про Индиану Джонс звучит интересно. Раз будет на Xbox, будет и на ПК, это главное
Не лучше бы было противопоставить этот клон анча оригиналу? Впрочем ларка не экз.
Филу надо было купить права на создание игр по персам DC. Было бы интересно увидеть двойное противостояние Playstation и Marvel против XBOX и DC)
очередное "не монопольное" заявление,кек))
Новый день, новые ах*ительные истории. Фил вкусрсе что марвер продади права на паука соне еще до того как их купили дисней?
А ты видимо не в курсе, что права проданы только на фильмы, а на игры по ЧП права у Disney. И Сони потребовала эксклюзивные права на игры по ЧП за то, чтобы ЧП был в MCU
Не в курсе