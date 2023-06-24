Microsoft сделала Indiana Jones эксклюзивом, чтобы конкурировать с Spider-Man ©

Недавно мы официально узнали, что игра Machine-Games, разрабатываемая в настоящее время по франшизе "Индиана Джонс", будет эксклюзивной для консолей Xbox. Это решение не было принято необдуманно, Фил Спенсер хотел, чтобы такая популярная франшиза, как "Индиана Джонс", была связана исключительно с Xbox.

Кроме того, Microsoft решила, что в случае с "Человеком-пауком" Disney обладает эксклюзивными правами на свои игры, поэтому эксклюзивность "Индианы Джонса" позволит им получить крупный бренд на Xbox. Тем самым, Microsoft закрепляет за собой такую известную франшизу, как "Индиана Джонс", чтобы составить конкуренцию крупным франшизам других компаний, таким как вышеупомянутый "Человек-паук".

"Человек-паук", принадлежащий Disney, был только на PlayStation, и мы хотели, чтобы столь же популярный бренд стала ассоциироваться с Xbox.

Bethesda представила игру Indiana Jones от Machine Games в 2021 году с помощью короткого тизер-трейлера, и это был последний раз, когда мы ее видели. Тем не менее, глава Bethesda Тодд Говард утверждает, что он впервые предложил игру про Индиану Джонса еще в 2009 году. На сегодняшний день о релизе игры по-прежнему ничего не известно.