На The Game Awards могут показать про Индиану Джонса и Perfect Dark, считает Джез Корден

Постепенно приближается последнее действительно важное событие в игровой индустрии — церемония награждения лучших игр The Game Awards. Данное мероприятие интересно не только победителями в номинациях, но и громкими анонсами будущих игровых блокбастеров. Согласно недавним заявлениям журналиста Джеза Кордена, в рамках прямой трансляции будет представлена довольно мощная линейка игр от Xbox.

Среди потенциальных анонсов могут прозвучать даты релиза для уже известных проектов, таких как State Of Decay 3, Clockwork Revolution, Senua's Saga: Hellblade 2 и другие игры. Вместе с этим The Game Awards могут представить несколько действительно громких объявлений.

Если верить предположениям Джеза Кордена и его коллег по подкасту The Xbox Two, на церемонии может появиться полноценный трейлер игры про Индиану Джонса. Также крайне высока вероятность услышать некоторые новости об экшене Perfect Dark, над которым работает студия The Initiative. А среди главных сюрпризов The Game Awards может стать демонстрация Project Suerte, игры, похожей на Monster Hunter, от студии Certain Affinity.

Церемония The Game Awards состоится ночью 7 декабря 2023 года, где будет объявлена главная игра этого года.