По словам надежного инсайдера, игра про Индиану Джонса от MachineGames выйдет в этом году

Как и предполагалось ранее, компания Microsoft объявила, что проведет свой первый Xbox Developer Direct 18 января. Для тех, кто не знаком с этим форматом, на Developer Direct обычно уделяют больше внимания небольшому количеству игр, а не нагружают миллионом анонсов.

Microsoft подтвердила, что на предстоящем шоу будут представлены Senua's Saga: Hellblade II, Avowed и... новая игра про Индиану Джонса от MachineGames. Первые две игры были ожидаемы, так как их выход уже подтвержден в 2024 году, а вот Индиана Джонс стал небольшим сюрпризом. Игра про Инди была анонсирована еще в начале 2021 года, но с тех пор мы почти ничего не слышали о ней.

По словам надежного инсайдера Тома Хендерсона, Microsoft не просто так демонстрирует игру про Индиану Джонса в этом месяце — она выйдет в 2024 году. Фанаты привыкли ждать долгое время между анонсом большой игры и ее релизом, но, согласно документам, просочившимся в процессе приобретения Activision Blizzard, первоначальный план Microsoft по выпуску "Инди" был в 2022 финансовом году, так что выход игры в 2024 году вполне правдоподобен. Тем не менее, как и всегда, пока что воспринимайте эти слухи с долей недоверия.

MachineGames, отмеченная наградами студия, стоящая за недавней серией Wolfenstein, представит свою предстоящую игру про Индиану Джонса, экшен-приключение, в котором игроки окажутся в кожаной куртке легендарного археолога. На Developer Direct будет представлено более 10 минут информации об игре и разработчиках, включая подробности о сеттинге и сюжете игры, о том, как фанаты будут играть за Инди, дополнительные детали его следующего приключения по всему миру, а также премьера первого геймплейного трейлера.

Между Индианой Джонсом, Hellblade II и Avowed, Xbox 2024, кажется, формируется довольно хорошо. К тому же, ходят упорные слухи, что в этом месяце на выставке может состояться еще один неожиданный релиз, подобный тому, что Microsoft сделала с Hi-Fi Rush в прошлом году.