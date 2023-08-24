По словам Тодда Говарда, разработка Indiana Jones идет отлично ©

Тодд Говард сообщил, что разработка игры об Индиане Джонсе идет отлично. Заявление было сделано в интервью журналу GQ, в основном посвященном скорому запуску Starfield.

Индиана Джонс была анонсирована несколько лет назад, а затем исчезла с радаров, чем-то вроде The Elder Scrolls VI. Разрабатываемая MachineGames, той же студией, что разрабатывала перезапуск Wolfenstein, она, очевидно, еще не готова к публичному показу. Это объявление, вероятно, было вызвано желанием Lucasfilm снова проявить активность на рынке видеоигр.

Uовард, исполнительный продюсер «Индианы Джонса», тем не менее, настроен оптимистично по поводу игры и сказал: «Они хорошо понимают, как убивать нацистов, и и они проделывают действительно отличную работу». Очевидно, он не назвал сроки, в том числе потому, что сейчас yt подходящее время для этого, учитывая, насколько Bethesda сосредоточена на Starfield.

Говард неоднократно выражал свою любовь к Индиане Джонсу, и очевидно, что эта игра очень много значит для него лично. Ранее в этом году глава студии заявил, что пытался создать игру об Индиане «более десяти лет», а глава издательства Bethesda Пит Хайнс назвал его, возможно, «самым большим фанатом Индианы Джонса на планете».