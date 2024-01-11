Похоже, игра про Индиану Джонса от MachineGames получит название Indiana Jones and the Great Circle

Lucasfilm была занята в последнее время регистрацией нескольких доменных имен, касающиеся Индианы Джонса, в преддверии мероприятия Microsoft Xbox Developer_Direct, которое состоится на следующей неделе.

Эксклюзивная игра про похождения Индианы Джонса для Xbox и ПК, разрабатываемая MachineGames, той же студией, что создала игры перезапуска франшиза Wolfenstein, будет широко представлена на Developer_Direct, где создатели представят 10 минут игрового процесса. Благодаря исследователю видеоигр и пользователю Х/Twitter Kurakasis, возможно, мы уже знаем её название: Indiana Jones and the Great Circle.