Презентация Xbox продлится около 48 минут

Xbox Developer Direct приближается, и естественно, что одним из важнейших вопросов в таких случаях является вопрос о том, сколько продлится мероприятие. На самом деле мероприятие уже выложено в сеть и ждет своего часа сегодня в 10 вечера по МСК. Судя по данным YouTube, оно продлится в общей сложности 48 минут от начала до конца.
Так что у вас будет достаточно времени, чтобы увидеть в действии Senua's Saga: Hellblade 2, Avowed, Ara: History Untold и Indiana Jones. Также поговаривают о присутствии еще не вышедшего, неподтвержденного анонса, а Microsoft уточнила, что никакого сюрприза в виде запуска игры, как это было в прошлом году с Hi-Fi Rush, не будет. Судя по всему, не будет и игр от Activision Blizzard King. Таким образом, на выставке будут представлены вышеупомянутые игры и, возможно, много интересного, с датами релизов и геймплеем, которым можно будет насладиться.
А шо сталкера 2 не будет?
Его тизер с переносом на 5 сентября GSC уже опубликовала у себя на канале, максимум из возможного откроют предзаказы на xbox, в чем я сомневаюсь.
48 мин это много,но вопрос в том сколько времени займет какая-нибудь болтовня
Так в 22.00 или в 23.00 по МСК состоится презентация, а то в одной новости одно время, здесь другое?
23:00
В том году я отлично провел час с друзьями в дискорде обсуждая то уныние что они показали интересно в этом году так же весело будет?
Жду только из за Индианы остальное пыль.