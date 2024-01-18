на главную
об игре
Indiana Jones TBA
Экшен, Адвенчура
7.2 100 оценок

Презентация Xbox продлится около 48 минут

butcher69
Новости

Xbox Developer Direct приближается, и естественно, что одним из важнейших вопросов в таких случаях является вопрос о том, сколько продлится мероприятие. На самом деле мероприятие уже выложено в сеть и ждет своего часа сегодня в 10 вечера по МСК. Судя по данным YouTube, оно продлится в общей сложности 48 минут от начала до конца.

Так что у вас будет достаточно времени, чтобы увидеть в действии Senua's Saga: Hellblade 2, Avowed, Ara: History Untold и Indiana Jones. Также поговаривают о присутствии еще не вышедшего, неподтвержденного анонса, а Microsoft уточнила, что никакого сюрприза в виде запуска игры, как это было в прошлом году с Hi-Fi Rush, не будет. Судя по всему, не будет и игр от Activision Blizzard King. Таким образом, на выставке будут представлены вышеупомянутые игры и, возможно, много интересного, с датами релизов и геймплеем, которым можно будет насладиться.

6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
hpi

А шо сталкера 2 не будет?

2
Михаил Волчун

Его тизер с переносом на 5 сентября GSC уже опубликовала у себя на канале, максимум из возможного откроют предзаказы на xbox, в чем я сомневаюсь.

1
Zlobin_Evgeny

48 мин это много,но вопрос в том сколько времени займет какая-нибудь болтовня

1
Джоэл Миллер

Так в 22.00 или в 23.00 по МСК состоится презентация, а то в одной новости одно время, здесь другое?

1
Деиман

23:00

1
-zotik-

В том году я отлично провел час с друзьями в дискорде обсуждая то уныние что они показали интересно в этом году так же весело будет?

1
Punisher1

Жду только из за Индианы остальное пыль.

-1