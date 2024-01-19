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Indiana Jones TBA
Экшен, Адвенчура
7.2 103 оценки

Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получит перевод на русский язык

butcher69
Новости

Во время сегодняшнего Xbox Developer Direct мы получили новости о следующей игре MachineGames, создавшей Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus - в сотрудничестве с Lucasfilm Games и под руководством Тодда Говарда из Bethesda Game Studios. Видеоигра про Индиану Джонса получила название и захватывающий геймплейный трейлер.

Игра должна выйти уже в этом году и вполне вероятно, что нас ждет больше подробностей в ближайшее время, но некоторые подробности можно узнать со страницы в Steam. Например, там указано, что игра получит перевод на русский язык. И представлены несколько свежих скриншотов.

Игра Indiana Jones and The Great Circle представляет собой однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит исследовать весь мир, находить улики и раскрывать древние тайны. Станьте искателем приключений, сражаясь с зловещими силами. Ваш путь пройдет через священные залы Ватикана и засушливые пустыни Египта, а также пышные и затопленные храмы Сукотаи и холодные вершины Гималаев.

Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.

23
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
DenisVTR

Даже у нас доступна. Выглядит прикольно, вообще вспомнился вульф ток в мире Индианы. То что не от третьего ну хз, они уже сколько лет делают чисто от первого. Да и тогда бы орали что пародия на анч

3
marsh resident

то есть от третьего лица вообще вида не будет??

2
prorock

О, ее от нас еще не скрыли

0
r0b0tf00t

фига graphique

0
Gangsta_Dan

Недеюсь что игра будет лучше чем Young Blood. Проходил с девушкей в коопе, даже в нем игра средняя. Если будет как минимум на уровне 2 вульфа, то радости моей не будет

0
VovanVV1982

годно

0
Dr.Schmeisser

Какой движок интересно? На id Tech чет не похоже. Да и текстуры мыльные для id Tech. Неужели перешли на новый какой то движок?

-4
Dr.Schmeisser

Тут хоть перестрелки в стиле Вольфа будут? Или это будет экшен-адвенчура в стиле Ларки? Тогда печалька будет.

-5
AlexKievForever

Эту игру делает, студия, которая делала последние части Вулфиштейн и моды до старий частей Квейк.

1
Dr.Schmeisser AlexKievForever

Я знаю что это за студия. Но вот в ролике нет ни намека на шутерную часть. Только беганина, загадки, фехтование хлыстом и кулачные бои. Даже револьвер не показали. Вот и терзают смутные сомнения. Так то я жду геймплей в стиле Deadfall Adventures.Но не Ларки ни в коем случае.

0
SameGarrison Dr.Schmeisser

Револьвер показали)

0
PlacidFrazer Dr.Schmeisser

Револьвер показали, он даже один раз выстрелил)

0
SameGarrison PlacidFrazer

Первый указал на его невнимательность - лайки мои!

0