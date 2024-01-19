Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle получит перевод на русский язык

Во время сегодняшнего Xbox Developer Direct мы получили новости о следующей игре MachineGames, создавшей Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The New Colossus - в сотрудничестве с Lucasfilm Games и под руководством Тодда Говарда из Bethesda Game Studios. Видеоигра про Индиану Джонса получила название и захватывающий геймплейный трейлер.
Игра должна выйти уже в этом году и вполне вероятно, что нас ждет больше подробностей в ближайшее время, но некоторые подробности можно узнать со страницы в Steam. Например, там указано, что игра получит перевод на русский язык. И представлены несколько свежих скриншотов.
Игра Indiana Jones and The Great Circle представляет собой однопользовательское приключение от первого лица, в котором вам предстоит исследовать весь мир, находить улики и раскрывать древние тайны. Станьте искателем приключений, сражаясь с зловещими силами. Ваш путь пройдет через священные залы Ватикана и засушливые пустыни Египта, а также пышные и затопленные храмы Сукотаи и холодные вершины Гималаев.
Игра выйдет уже в этом году на Xbox Series X|S и PC и будет доступна в первый день на Game Pass.
Даже у нас доступна. Выглядит прикольно, вообще вспомнился вульф ток в мире Индианы. То что не от третьего ну хз, они уже сколько лет делают чисто от первого. Да и тогда бы орали что пародия на анч
то есть от третьего лица вообще вида не будет??
О, ее от нас еще не скрыли
фига graphique
Недеюсь что игра будет лучше чем Young Blood. Проходил с девушкей в коопе, даже в нем игра средняя. Если будет как минимум на уровне 2 вульфа, то радости моей не будет
годно
Какой движок интересно? На id Tech чет не похоже. Да и текстуры мыльные для id Tech. Неужели перешли на новый какой то движок?
Тут хоть перестрелки в стиле Вольфа будут? Или это будет экшен-адвенчура в стиле Ларки? Тогда печалька будет.
Эту игру делает, студия, которая делала последние части Вулфиштейн и моды до старий частей Квейк.
Я знаю что это за студия. Но вот в ролике нет ни намека на шутерную часть. Только беганина, загадки, фехтование хлыстом и кулачные бои. Даже револьвер не показали. Вот и терзают смутные сомнения. Так то я жду геймплей в стиле Deadfall Adventures.Но не Ларки ни в коем случае.
Револьвер показали)
Револьвер показали, он даже один раз выстрелил)
Первый указал на его невнимательность - лайки мои!