Создатели Doom, Halo: Infinite и The Evil Within помогают Machine Games в разработке игры про Индиану Джонса

Совсем скоро состоится Xbox Developer_Direct, довольно свежий шоукейс Microsoft, на котором мы увидим новые кадры из множества грядущих проектов Xbox Game Studios, включая Indiana Jones от MachineGames. Кроме того, мы впервые увидим геймплей, узнаем название игры и возможную информацию о сроках ее релиза.

Как выяснилось, в работе над новым проектом авторам Wolfenstein помогают несколько студий-разработчиков. Во время The Infinite Podcast люди, имеющие отношение к Xbox Game Studios, сообщили зрителям, что над проектом Indiana Jones работают не только Machine Games, но и id Software (Doom), Tango Gameworks (The Evil Within) и даже 343 Industries (Halo Infinite). Это говорит о том, что семейство студий Xbox действительно превращается в семью, подобную PlayStation Studios, где каждый помогает друг другу, если может.

Упомянутую информацию можно увидеть в видеоролике с отметки 1:29:03.