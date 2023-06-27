Тодд Говард на протяжении десяти лет пытался создать свою версию "Индианы Джонса" ©

Руководитель Bethesda Тодд Говард уже десять лет пытается сделать "Индиану Джонса" - игру, которая в настоящее время поручена Machinegames, студии, создавшей серию Wolfenstein. Об этом черным по белому написал Пит Хайнс, глава Bethesda, в электронном письме, адресованном главе игрового подразделения Microsoft Филу Спенсеру и Мэтту Бути, главе Xbox Game Studios.

Письмо, датированное 2021 годом, появилось среди документов, поданных в рамках судебного процесса, в котором Microsoft противостоит Федеральной торговой комиссии США (FTC),по поводу приобретения Activision Blizzard. Также из письма можно узнать рабочее название Indiana Jones: Project Relic - оригинальная игра про Индиану Джонса (не связанная с фильмами), разработанная Machinegames, с Тоддом Говардом в качестве исполнительного продюсера, который более десяти лет пытается добиться ее создания.

По словам Хайнса, каждый, кто ознакомился с анонсом игры, сразу же выразил желание поиграть в нее:

"Я не знаю, возможно, Тодд - самый большой фанат Индианы Джонса на планете", - говорится во внутреннем электронном письме Пита Хайнса. "Я ничуть не преувеличиваю. Любой, кто видел презентацию, сразу же говорил: "О Боже, я должен сыграть в эту игру прямо сейчас"".

Как недавно стало известно, Indiana Jones станет эксклюзивной игрой для PC и Xbox Series X/S, а также будет доступна с момента запуска на Game Pass.