Тодд Говард намекнул на появление новостей про Indiana Jones в 2024 году ©

Тодд Говард (Todd Howard) из Bethesda, похоже, намекнул на то, что игра про Индиану Джонса будет полноценно представлена в следующем году.

В новом интервью изданию Esquire Говард сказал писательнице Шеннон Лиао (Shannon Liao), что "мы поговорим об Индиане Джонсе в следующем году". По словам Лиао, она "может сказать, что Говард очень хочет" поговорить об Индиане Джонсе, но в данный момент не может.

В интервью не приводится много других подробностей, касающихся новой игры, но Говард говорит, что игра будет посвящена исследованию, и что Bethesda и Machine Games хотят создать ощущение, что вы "играете, а не просто смотрите".

Официально о проекте Machine Games и Bethesda стало известно в январе 2021 года благодаря довольно скудному тизеру.

В тизере можно увидеть фирменную шляпу и кнут Инди, камеру с логотипом Lucasfilm и другую атрибутику, связанную с Индианой Джонсом. Однако тизер не дает четкого представления о том, какой именно игры мы можем ожидать.