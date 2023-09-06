Тодд Говард намекнул на появление новостей про Indiana Jones в 2024 году

Тодд Говард (Todd Howard) из Bethesda, похоже, намекнул на то, что игра про Индиану Джонса будет полноценно представлена в следующем году.
В новом интервью изданию Esquire Говард сказал писательнице Шеннон Лиао (Shannon Liao), что "мы поговорим об Индиане Джонсе в следующем году". По словам Лиао, она "может сказать, что Говард очень хочет" поговорить об Индиане Джонсе, но в данный момент не может.
В интервью не приводится много других подробностей, касающихся новой игры, но Говард говорит, что игра будет посвящена исследованию, и что Bethesda и Machine Games хотят создать ощущение, что вы "играете, а не просто смотрите".
Официально о проекте Machine Games и Bethesda стало известно в январе 2021 года благодаря довольно скудному тизеру.
В тизере можно увидеть фирменную шляпу и кнут Инди, камеру с логотипом Lucasfilm и другую атрибутику, связанную с Индианой Джонсом. Однако тизер не дает четкого представления о том, какой именно игры мы можем ожидать.
Skyrim в джунглях.
Вас ждут более 1000 уникальных храмов и гробниц, доступных для исследования.
но вы до них не доберетесь через полосу постоянных загрузок
потом будет да индина джонс это фоллаут в индина джонсе .как сечас говорят Да калфилд .это фоллаут в космосе