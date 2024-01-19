Трой Бейкер озвучит Индиану Джонса в Indiana Jones and the Great Circle

Компания MachineGames показала первый полный трейлер своей игры об Индиане Джонсе, в котором говорится, что Харрисон Форд вновь сыграет роль героя. В игре, которая называется Indiana Jones and the Great Circle, будет использован образ Форда, но озвучивать его будет Трой Бейкер.

Действие нового приключения, в котором также сыграет Тони Тодд, происходит между событиями «В поисках утраченного ковчега» (первый фильм) и «Индиана Джонс и Последний крестовый поход» (третий фильм).

По данным MachineGames, локации игры будут варьироваться «от священных залов Ватикана и засушливых пустынь Египта до пышных и затонувших храмов Сукхотая и холодных вершин Гималаев». В основном игра будет вестись от первого лица, но во время кат-сцен и определенных движений (например, лазания) камера переключается на вид от третьего лица, так что игроки смогут видеть самого Инди.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет позднее в этом году и будет доступна на Xbox Series X/S, ПК и Game Pass.