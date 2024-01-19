Трой Бейкер озвучит Индиану Джонса в Indiana Jones and the Great Circle

Компания MachineGames показала первый полный трейлер своей игры об Индиане Джонсе, в котором говорится, что Харрисон Форд вновь сыграет роль героя. В игре, которая называется Indiana Jones and the Great Circle, будет использован образ Форда, но озвучивать его будет Трой Бейкер.
Действие нового приключения, в котором также сыграет Тони Тодд, происходит между событиями «В поисках утраченного ковчега» (первый фильм) и «Индиана Джонс и Последний крестовый поход» (третий фильм).
По данным MachineGames, локации игры будут варьироваться «от священных залов Ватикана и засушливых пустынь Египта до пышных и затонувших храмов Сукхотая и холодных вершин Гималаев». В основном игра будет вестись от первого лица, но во время кат-сцен и определенных движений (например, лазания) камера переключается на вид от третьего лица, так что игроки смогут видеть самого Инди.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет позднее в этом году и будет доступна на Xbox Series X/S, ПК и Game Pass.
За одну половину игровых персонажей отдувается Трой Бейкер, за другую - Нолан Норт.
И что в этом плохого? Трой - незаменимая ИКОНА в игро-индустрии по озвучки, этакий Брэд Пит, Клуни, Аффлек и все взятые..... не замечал что-бы он закреплялся за хреновыми ролями(ну кроме СЕРИАЛОВ, например - в The Last of Us , он озвучил ДЖОЙЛА, но играл какого-то бандита 2го плана, видимо побздел бегать с такой Элли ^_^ )...