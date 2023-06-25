В Indiana Jones от MachineGames может появиться камера от первого и третьего лица ©

После нескольких игр по франшизе Wolfenstein разработчик MachineGames делает ставку на что-то другое, анонсировав игру по мотивам известной киносерии про Индиану Джонса.

В последнее время часто звучат вопросы о том, как в игре будет реализован игровой ракурс. Поскольку MachineGames известна разработкой FPS, предполагается, что Indiana Jones может пойти по тому же пути. Правда, геймеры полагают, что лучше всего, если игра будет от третьего лица, поскольку это известный персонаж поп-культуры.

И вот недавно инсайдер Shpeshal Nick сообщил возможную информацию о том, как будет выглядеть игра. По его словам, в Indiana Jones будут реализованы сразу два режима - от первого и третьего лица. Но в отличие от игр Bethesda, в которых можно в любой момент переключиться между двумя вариантами, в Indiana Jones, как утверждает Nick, предусмотрена автоматическая смена камеры: часть игры будет проходить от первого лица, а часть - от третьего.

Из того, что я слышал, в игре будут оба варианта (от первого и третьего лица), не как в Starfield, где вы можете выбирать... но будут определенные секции, некоторые будут от третьего лица, некоторые от первого.



Я не знаю, принято ли уже окончательное решение... но на данный момент, из того, что я слышал, это действительно сочетание двух вариантов, будет сегменты от первого лица и сегменты от третьего лица.

К сожалению, сейчас никто не может сказать, как это будет происходить. Некоторые игроки предполагают, что мы можем увидеть в платформенной части игру от третьего лица, где Индиана использует свой хлыст, в то время как перестрелки будут от первого лица.

Indiana Jones от MachineGames появится на PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна в сервисе Game Pass. У игры пока нет даты выхода.