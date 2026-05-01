30 FPS и динамическое разрешение: появились первые впечатления прессы от Indiana Jones на Switch 2

Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle готовится к релизу на Switch 2, который намечен на 12 мая 2026 года. Представители прессы уже протестировали игру и остались довольны качеством порта на гибридном устройстве нового поколения Nintendo.

Судя по первым отзывам, разработчики из MachineGames проделали отличную работу: игра выдает стабильные 30 FPS даже в тяжелых сценах. В портативном режиме экшен выглядит на удивление хорошо: модели персонажей четкие, анимации плавные, а локации по-прежнему впечатляют своей атмосферой.

Разумеется, не обошлось без компромиссов. Журналисты обращают внимание на более низкое разрешение, упрощенную детализацию окружения и менее продвинутое освещение по сравнению с PS5. Также заметно, что игра использует динамическое масштабирование разрешения для поддержания плавности. Тем не менее проект остается полностью играбельным и сохраняет свой характер.

Самым большим сюрпризом стало то, насколько хорошо игра ощущается в портативе. Именно здесь Switch 2 выигрывает больше всего: возможность пройти такое масштабное сюжетное приключение в дороге делает версию для консоли Nintendo крайне привлекательной.

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать следующее: Indiana Jones and the Great Circle — это образец качественной оптимизации. Несмотря на неизбежные визуальные уступки, порт демонстрирует идеальный баланс производительности и графики, доказывая способность новой консоли тянуть тяжелые AAA-хиты.