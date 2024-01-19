Авторы Indiana Jones and the Great Circle объяснили, почему они решили использовать вид от первого лица

Indiana Jones and the Great Circle стала звездой шоу на недавней выставке Xbox Developer_Direct. MachineGames представила долгожданную приключенческую игру с множеством новых деталей и геймплейных кадров. Конечно, в преддверии презентации игры многие задавались вопросом, будет ли это игра от третьего лица или от первого, как это принято у MachineGames. И вот ответ на этот вопрос получен.

Indiana Jones and the Great Circle будет в первую очередь игрой от первого лица, хотя во время сцен и некоторых игровых моментов (например, при прохождении окружения) камера будет отходить назад и переходить в вид от третьего лица. Во время Developer_Direct члены команды разработчиков объяснили, почему они решили использовать вид от первого лица в игре и что это даст игровому процессу.

"У нас есть возможность рассказать новую историю Индианы Джонса для современной игровой аудитории", - сказал старший дизайнер повествования Эдвард Кертис-Сивесс. "В нашей игре мы хотим поставить вас на место Инди, позволить вам видеть и чувствовать то, что видит и чувствует он. Для нас, MachineGames, это лучше всего получается от первого лица. Это идеальная перспектива для того, чтобы погрузить вас в богатый, захватывающий и интерактивный мир, который мы создали. Мы считаем, что близкое и личное отношение к приключениям — это ключ к тому, чтобы каждое действие воспринималось как ваше собственное".

Кинематографический продюсер Митра Ашкан Фар добавил: "Будь то взмах хлыста, решение головоломок в древних храмах или вид окровавленных костяшек пальцев в потасовке - все эти моменты гораздо насыщеннее от первого лица. Но мы все равно хотим, чтобы в эти моменты вы видели его культовый силуэт в шляпе и с кнутом, поэтому для таких моментов, как сцены и прохождение окружения, мы отводим камеру назад, чтобы получить вид от третьего лица".

В официальном блоге Bethesda директор по дизайну Йенс Андерссон сказал: "Наша игра - о том, как поставить вас на место культового героя. Поскольку мы делаем это в основном от первого лица, у вас есть шанс по-настоящему стать Инди. От первого лица вы становитесь частью этого мира, что позволяет вам исследовать и ощущать все более близко. Что вы будете делать, когда вас бросят в это приключение с вашим умом и хлыстом? Мир Индианы Джонса - это мир с загадками за каждым углом, где вы мчитесь наперегонки со временем и перехитряете своих врагов, выслеживая артефакты".

Тем временем подтвердилось, что хотя в игре используется образ Харрисона Форда, Индиану Джонса в ней сыграет Трой Бейкер. Так же стало известно, что игра получит текстовый перевод на русский язык.