Авторы Indiana Jones and the Great Circle объяснили, почему они решили использовать вид от первого лица

Indiana Jones and the Great Circle стала звездой шоу на недавней выставке Xbox Developer_Direct. MachineGames представила долгожданную приключенческую игру с множеством новых деталей и геймплейных кадров. Конечно, в преддверии презентации игры многие задавались вопросом, будет ли это игра от третьего лица или от первого, как это принято у MachineGames. И вот ответ на этот вопрос получен.
Indiana Jones and the Great Circle будет в первую очередь игрой от первого лица, хотя во время сцен и некоторых игровых моментов (например, при прохождении окружения) камера будет отходить назад и переходить в вид от третьего лица. Во время Developer_Direct члены команды разработчиков объяснили, почему они решили использовать вид от первого лица в игре и что это даст игровому процессу.
"У нас есть возможность рассказать новую историю Индианы Джонса для современной игровой аудитории", - сказал старший дизайнер повествования Эдвард Кертис-Сивесс. "В нашей игре мы хотим поставить вас на место Инди, позволить вам видеть и чувствовать то, что видит и чувствует он. Для нас, MachineGames, это лучше всего получается от первого лица. Это идеальная перспектива для того, чтобы погрузить вас в богатый, захватывающий и интерактивный мир, который мы создали. Мы считаем, что близкое и личное отношение к приключениям — это ключ к тому, чтобы каждое действие воспринималось как ваше собственное".
Кинематографический продюсер Митра Ашкан Фар добавил: "Будь то взмах хлыста, решение головоломок в древних храмах или вид окровавленных костяшек пальцев в потасовке - все эти моменты гораздо насыщеннее от первого лица. Но мы все равно хотим, чтобы в эти моменты вы видели его культовый силуэт в шляпе и с кнутом, поэтому для таких моментов, как сцены и прохождение окружения, мы отводим камеру назад, чтобы получить вид от третьего лица".
В официальном блоге Bethesda директор по дизайну Йенс Андерссон сказал: "Наша игра - о том, как поставить вас на место культового героя. Поскольку мы делаем это в основном от первого лица, у вас есть шанс по-настоящему стать Инди. От первого лица вы становитесь частью этого мира, что позволяет вам исследовать и ощущать все более близко. Что вы будете делать, когда вас бросят в это приключение с вашим умом и хлыстом? Мир Индианы Джонса - это мир с загадками за каждым углом, где вы мчитесь наперегонки со временем и перехитряете своих врагов, выслеживая артефакты".
Тем временем подтвердилось, что хотя в игре используется образ Харрисона Форда, Индиану Джонса в ней сыграет Трой Бейкер. Так же стало известно, что игра получит текстовый перевод на русский язык.
Я думал он будет как Tomb Raider а тут такое
Ты не думал
Я думаю еще важную роль сыграло то, что они в основном делали шутеры от первого лица. Поэтому и Индиана будет от первого лица. Возможно это и хорошо, с этой задачей как по мне они хорошо справлялись. Мне бы конечно хотелось чтобы это была игра похожей на анчартед, но в любом случае подождем и уже сделаем выводы) Руки конечно как-то странно выглядели в трейлере имхо.
Так и есть, тупо банальная лень и экономия. Там даже некоторые ассеты напоминают Вульфа.
Да можно было уместить всю эту телегу в одно предложение: «мы взяли вульф и засунули в него Инди, ну вообще мы от третьего лица никогда не делали»
Лять как 1е лицо влияет на погружение? Я хз и от 3го все окей! А еще лучше когда есть выбор как у игр беседки. А эт просто халтура, чтоб анимации не рисовать, а тупа сделать камеру на рельсах.
Игры от первого лица делать сложнее, чем от третьего
глупости. как раз от третьего лица в разы сложнее.
Выглядит игра хорошо, но есть ощущение что это вульфенштайн с его закликиванием qte в ближнем бою
Разочарован жестко, только ради этой игры покупал пятую плойку, ждал крутую экшн игру от третьего лица, а тут такое...
Ахахахах)))
Ну не пошаговая же стратегия. Не расстраивайся.
Да из-за схожести с анчартедом они не стали вид от третьего делать
Наверно будет типа Deadfall Adventures
Главное чтобы не как Redfall
тоже именно она сразу пришла на ум....
надеюсь на модеров
Интересно какой возрастной рейтинг у игры будет.
потому что они умеют делать от первого??
Я думаю что модеры со временем переделают ее от третьего лица
Так с самого же начала игру позиционировали как игру от первого лица.
Надеюсь будет мод чтобы исправить это недоразумение