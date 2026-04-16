Авторы Wolfenstein рассказали, почему им было легко работать над Indiana Jones and the Great Circle

Разработчики из студии MachineGames, известной по серии Wolfenstein, рассказали, что работа над Indiana Jones and the Great Circle оказалась для команды довольно естественным продолжением их предыдущих проектов.

Креативный директор студии Аксель Торвениус отметил, что между этими играми есть очевидная общая тема — главный противник. В обеих сериях ключевыми антагонистами выступают нацисты, что делает атмосферу и конфликт знакомыми для команды разработчиков.

По словам Торвениуса, студия более десяти лет работала над играми, где именно эти враги занимали центральное место. Поэтому, когда появилась возможность заняться проектом во вселенной Indiana Jones, переход оказался вполне логичным.

Разработчик подчеркнул, что это сходство не обязательно было заранее запланированным решением. Однако сложившийся опыт студии и тематика предыдущих игр сделали работу над новым проектом комфортной и понятной для команды.

Indiana Jones and the Great Circle вышла в 2024 году и стала одним из заметных релизов года. Для MachineGames это был первый крупный проект вне серии Wolfenstein, но при этом он во многом сохранил привычные для студии элементы приключенческого экшена.