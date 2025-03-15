BAFTA показала, как MachineGames и Трой Бейкер оживили Индиану Джонса в игре The Great Circle

Британская академия кино- и телевизионных искусств (BAFTA) выпустила интересный материал о закулисной стороне работы MachineGames и Троя Бейкера над созданием приключенческой игры Indiana Jones and the Great Circle.

В ролике подробно рассказывается о творческом процессе, который оживил легендарного археолога в мире видеоигр, и особое внимание в нем уделено игре Троя Бейкера, актера, которого выбрали для роли Индианы Джонса и который смог воссоздать неповторимую харизму Харрисона Форда 1980-х годов.

Креативный директор Аксель Торвениус объяснил, как студия Bethesda работала над тем, чтобы передать магию фильмов Lucasfilm, совмещая художественное направление высокого уровня с инновационными игровыми механиками. В видео также есть интервью с другими актерами - Алессандрой Мастронарди, Марио Гаврилисом и Тони Тоддом, привнесшими свою лепту в создание персонажей игры.

Еще один ключевой элемент - работа актеров-каскадеров, которые сделали экшен-сцены в Indiana Jones and the Ancient Circle более динамичными и реалистичными, с драками, падениями и адреналиновыми эпизодами, вдохновленными культовыми киноприключениями.

К тому же не стоит забывать, что с каждым днем все сильнее растет ожидание скорого выхода игры на PS5, а один из слухов указывает на 17 апреля как на возможную дату выхода. Однако ни Bethesda, ни Sony пока официально не подтвердили эту информацию.