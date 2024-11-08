Bethesda покажет расширенный геймплей Indiana Jones and the Great Circle 11 ноября

В следующем месяце игроки смогут взять на себя роль культового археолога Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle, но Bethesda всё ещё есть что показать. Компания пригласила на презентацию, в ходе которого раскроются подробности игрового процесса.

На данный момент мы получили много материалов по игре, но геймплей по-прежнему скрывает множество секретов. Скоро все должно проясниться. Мероприятия запланировано на 11 ноября и начнётся в 18:00 МСК.

Звукорежиссер MachineGames Пит Уорд отправляет нас в ураганное путешествие по игровому миру: от локаций и головоломок до снаряжения и боевых действий. Приготовьтесь к премьере, взглянув на большое приключение Инди.

Indiana Jones and the Great Circle будет доступна на Xbox Series X|S, ПК и Game Pass 9 декабря. Она также будет доступна на консолях PlayStation 5, но премьера состоится только весной 2025 года.