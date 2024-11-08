ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 244 оценки

Bethesda покажет расширенный геймплей Indiana Jones and the Great Circle 11 ноября

monk70
Новости

В следующем месяце игроки смогут взять на себя роль культового археолога Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle, но Bethesda всё ещё есть что показать. Компания пригласила на презентацию, в ходе которого раскроются подробности игрового процесса.

На данный момент мы получили много материалов по игре, но геймплей по-прежнему скрывает множество секретов. Скоро все должно проясниться. Мероприятия запланировано на 11 ноября и начнётся в 18:00 МСК.

Звукорежиссер MachineGames Пит Уорд отправляет нас в ураганное путешествие по игровому миру: от локаций и головоломок до снаряжения и боевых действий. Приготовьтесь к премьере, взглянув на большое приключение Инди.

Indiana Jones and the Great Circle будет доступна на Xbox Series X|S, ПК и Game Pass 9 декабря. Она также будет доступна на консолях PlayStation 5, но премьера состоится только весной 2025 года.

14
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ilyakingcud

Не знаете защита будет?
Непонятно пока покупать или нет
Будет денуво, то куплю - нет скачаю
Хотя можно просто акк взять, если геймпасс сразу есть

1
HE_ZLITE_MENYA

Пока неизвестно. Они еще даже системные требования не выкатили рекомендуумые

0
Фризостат HE_ZLITE_MENYA

По рекомендуемым и так всё понятно. RTX3070 - RX6700XT или RTX3080 - RX6800XT

1
ilyakingcud HE_ZLITE_MENYA

так релиз через месяц,ну ладно спасибо, ну я за системки не переживаю, недавно комп обновил, сборщик сказал на 1-2 года хватит во все играть

1
HE_ZLITE_MENYA Фризостат

Так вот и лазию проверяю,просто интерестно потянет ли мой пк на высоких)))

0
Nodas ilyakingcud
недавно комп обновил, сборщик сказал на 1-2 года хватит во все играть

Что он вам хоть за железо там поставил ?

0
pun

Главное чтоб оптимизон завезли.

0
ДаДжи

о,это ж завтра

-1
monk70

Не совсем

0