Bethesda покажет расширенный геймплей Indiana Jones and the Great Circle 11 ноября

В следующем месяце игроки смогут взять на себя роль культового археолога Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle, но Bethesda всё ещё есть что показать. Компания пригласила на презентацию, в ходе которого раскроются подробности игрового процесса.
На данный момент мы получили много материалов по игре, но геймплей по-прежнему скрывает множество секретов. Скоро все должно проясниться. Мероприятия запланировано на 11 ноября и начнётся в 18:00 МСК.
Звукорежиссер MachineGames Пит Уорд отправляет нас в ураганное путешествие по игровому миру: от локаций и головоломок до снаряжения и боевых действий. Приготовьтесь к премьере, взглянув на большое приключение Инди.
Indiana Jones and the Great Circle будет доступна на Xbox Series X|S, ПК и Game Pass 9 декабря. Она также будет доступна на консолях PlayStation 5, но премьера состоится только весной 2025 года.
Не знаете защита будет?
Непонятно пока покупать или нет
Будет денуво, то куплю - нет скачаю
Хотя можно просто акк взять, если геймпасс сразу есть
Пока неизвестно. Они еще даже системные требования не выкатили рекомендуумые
По рекомендуемым и так всё понятно. RTX3070 - RX6700XT или RTX3080 - RX6800XT
так релиз через месяц,ну ладно спасибо, ну я за системки не переживаю, недавно комп обновил, сборщик сказал на 1-2 года хватит во все играть
Так вот и лазию проверяю,просто интерестно потянет ли мой пк на высоких)))
Что он вам хоть за железо там поставил ?
Главное чтоб оптимизон завезли.
о,это ж завтра
Не совсем