Bethesda представила атмосферный релизный трейлер экшена от первого лица Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda Softworks и MachineGames представили атмосферный релизный трейлер приключенческого экшена от первого лица Indiana Jones and the Great Circle.

Indiana Jones and the Great Circle переносит игроков в мир тайн и приключений, между событиями "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Игроки в роли Индианы Джонса отправляются в 1937 год, чтобы остановить силы зла, стремящиеся раскрыть секреты Великого Круга, источника древней силы.

Захватывающие путешествия по миру, от Ватикана до Египта, наполнены экшеном, головоломками и интригующими персонажами. Инди использует свой фирменный хлыст для сражений, скрытных действий и преодоления препятствий. В игре сочетаются линейные миссии и открытые карты, где каждая локация скрывает множество секретов.

Indiana Jones and the Great Circle выходит 9 декабря на Xbox Series и PC, а на PlayStation 5 — весной 2025 года.