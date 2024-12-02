Bethesda представила атмосферный релизный трейлер экшена от первого лица Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda Softworks и MachineGames представили атмосферный релизный трейлер приключенческого экшена от первого лица Indiana Jones and the Great Circle.
Indiana Jones and the Great Circle переносит игроков в мир тайн и приключений, между событиями "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Игроки в роли Индианы Джонса отправляются в 1937 год, чтобы остановить силы зла, стремящиеся раскрыть секреты Великого Круга, источника древней силы.
Захватывающие путешествия по миру, от Ватикана до Египта, наполнены экшеном, головоломками и интригующими персонажами. Инди использует свой фирменный хлыст для сражений, скрытных действий и преодоления препятствий. В игре сочетаются линейные миссии и открытые карты, где каждая локация скрывает множество секретов.
Indiana Jones and the Great Circle выходит 9 декабря на Xbox Series и PC, а на PlayStation 5 — весной 2025 года.
MachineGames, не подведи !
Надеюсь, не будет как с wolfenstein the youngblood
на 1.26 Джонс бежит ножками, как буд-то у него дегенеративные изменения тазобедренного сустава. физика скелета напрочь отсутствует. мде..
Там их дочерняя команда делала , как я помню были новички , которым доверили янгблад что бы они освоили механики и т.д
Надеюсь качание камеры можно отключить, иначе меня на долго не хватит :)
А красиво блин... прям классическим Индианой повеяло. Ощущается как глоток свежего воздуха среди повального треша. Надеюсь не лажанут.
Вот игра мне тоже с виду понравилась именно из за этого, будем смотреть че на релизе выйдет.
Атмосфера есть ну и фашиков можно побить. Классически Индиана.
Ну что наконец то кто сделал ещё хоть одного расхитителя гробниц, очень хочется что бы локации были на уровне Лары, опять же больше всяких храмов, ловушек и головоломок. Инди шикарно с Форда нарисовали.
Так Лара - вид сверху ... а тут - от первого лица
я после презентации головоломок ей и заинтересовался
ну хоть здесь героини возбуждают.спасибо за это.
Дай бог чтобы не случилось с Инди как показали в Южном Парке
Ну за завязку отвечал Тодд Говард, этот может и похуже придумать
А во сколько она в раннем доступе будет? В четверг или пятницу? Если инфа?
6-го, Пятница.
ну ждем тогда на торрентах уже 7
Indiana Jones and the Great Circle: Premium Edition
6-го в 3:00 утра тогда же спадёт запрет на публикацию обзоров и это смущает, ну если всё так круто зачем ждать непосредственно выхода, пусть публикуют сейчас.
Если денуво не будет то да, а так долго придется ждать)
денуво не будет
а если даже обьявится,то игра есть в геймпассе за 200р на 2 недели
Эх, русскую озвучку как в кино бы!
с вами соглашус даже при знании языка озвучания было бы любопытно
Прикольно вроде
не плохо
анимация уровня майнкрафт. больше на оловянных болванчиков чем на живых персонажи похожи.
А графика ведь так себе... бывали игры и покрасивее.
Ну да ладно, если выйдет крепкая игра с минимумом повестки, это уже будет хорошо.
чем то напоминает deadfall adventures
забавная игра Копи царя Соломона Г Хаггарда так и вовсе книга детства
4 дня до релиза, системных требований нет
В смысле нет? Всё есть уже давно
Операционная система: Windows 10.
Процессор: Intel Core i7 3,3 ГГц или мощнее, AMD Ryzen 5 3,1 ГГц или мощнее.
Оперативная память: 16 ГБ.
Видеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2060 8 ГБ или AMD Radeon RX 6600 8 ГБ.
Накопитель: SSD.
Всех интересуют рекомендуемые и максимум))) минималки не интересны
Это минималки, а где рекомендуемые или вообще скриншот с разными системными требованиями под разные конфиги. К тому же они даже конкретные модели процессоров не удосужились написать
Так и геймплея тоже вроде нет, толку от киношки? Так бы хоть на глазок можно было прикинуть. Всё зависит насколько в этот раз они накрутили движок и сколько напиханного ( опять же) в этот раз он смог вытянуть. А вообще 'зашкала' за конторой не наблюдалось....всё всегда довольно гуманно.
там как бы намикают на карты 40 серии особенно 4070 - так как от них выйдет необычная 4070 для этой игры
Хорош Индиана
будет денува ?
нет
Почему нет?Ведь это же Бетъезда.
Ты перепутал с юбисофт.
Странно, что не убрали Denuvo из игры Deathloop.
Инди, который не инди.
О ватикан это может быть любопытно к слову сказать young blood и Starfield были интересными )) но минус Starfield это весьма набольшие ветки навыков прокачку которых надо еще как то умудрится растянуть на скромные 50-60 часов тогда как 15-30 в моем случае это всего лишь начало в хороших играх Кстати про Юбисофт АС_mirage хорошо стартует но он слишком какой-то совсем скромный будто Юбики боялись снова попасть под пресс мнений ( господ геймеров из команды это конвейер) да и мусорных навыков много вроде авто подбора лута или подбор лута после устранения противника а самих навыков хорошо если 15-20
Интересно что Харрисон Форд думает об этой игре?
он о ней не знает а если и знает то мельком (по статусу)
знает
Если играть на мощном ПК, где будет именно такая картинка, то глаза будут отдыхать, все со вкусом и в духе Индианы, сейчас нет игры такого плана. На playstation рулил Uncharted, но сейчас он заглох. Но, все таки было бы круто, если можно было выбирать между двумя режимами, чтоб было от третьего лица, но игра видимо не заточено под это, жалко.
+
01:53 Я заметил, что у немца странная половина лица. Как будто две разные текстуры.
Это графический баг какой-то или фишка.
там же четко видно что это маска на пол хари
Зачем немцу такая маска? Загадка.
Если он, типа Двуликий, и прячет свою уродливую или испорченную часть лица, тогда это логично.
нет он просто прикалывается))
выглядит неплохо. думаю будет получше последнего фильма))
Выглядит круто, жду игру
Кайф!
Выглядит отлично. У этой студии хороший опыт по разработке игр от первого лица, youngblood не в счет))
Надеюсь что Indiana Jones and the Great Circle,станет одной из самых лучших игр этого года,ну и самой лучшей игрой,сделанной по этому легендарному фильму.
Хорошая игра, по кинофраншизе это как единорог. А тут ещё и беседка руку приложила, короче нет, не будет )