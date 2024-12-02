ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 272 оценки

Bethesda представила атмосферный релизный трейлер экшена от первого лица Indiana Jones and the Great Circle

butcher69
Новости

Bethesda Softworks и MachineGames представили атмосферный релизный трейлер приключенческого экшена от первого лица Indiana Jones and the Great Circle.

Indiana Jones and the Great Circle переносит игроков в мир тайн и приключений, между событиями "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Игроки в роли Индианы Джонса отправляются в 1937 год, чтобы остановить силы зла, стремящиеся раскрыть секреты Великого Круга, источника древней силы.

Захватывающие путешествия по миру, от Ватикана до Египта, наполнены экшеном, головоломками и интригующими персонажами. Инди использует свой фирменный хлыст для сражений, скрытных действий и преодоления препятствий. В игре сочетаются линейные миссии и открытые карты, где каждая локация скрывает множество секретов.

Главные игровые релизы декабря 2024 года: Path of Exile 2, Indiana Jones and the Great Circle и некоторые другие

Indiana Jones and the Great Circle выходит 9 декабря на Xbox Series и PC, а на PlayStation 5 — весной 2025 года.

104
63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
Athetos

MachineGames, не подведи !

Надеюсь, не будет как с wolfenstein the youngblood

31
KsaKen

на 1.26 Джонс бежит ножками, как буд-то у него дегенеративные изменения тазобедренного сустава. физика скелета напрочь отсутствует. мде..

-5
Albero

Там их дочерняя команда делала , как я помню были новички , которым доверили янгблад что бы они освоили механики и т.д

2
Freund Benno KsaKen

Надеюсь качание камеры можно отключить, иначе меня на долго не хватит :)

0
North235

А красиво блин... прям классическим Индианой повеяло. Ощущается как глоток свежего воздуха среди повального треша. Надеюсь не лажанут.

23
vladislavshits

Вот игра мне тоже с виду понравилась именно из за этого, будем смотреть че на релизе выйдет.

2
orion1786

Атмосфера есть ну и фашиков можно побить. Классически Индиана.

16
saa0891

Ну что наконец то кто сделал ещё хоть одного расхитителя гробниц, очень хочется что бы локации были на уровне Лары, опять же больше всяких храмов, ловушек и головоломок. Инди шикарно с Форда нарисовали.

8
Sneaky Pete

Так Лара - вид сверху ... а тут - от первого лица

0
Мухамедшин Рафик

я после презентации головоломок ей и заинтересовался

0
Саня 21

ну хоть здесь героини возбуждают.спасибо за это.

7
BleederHunt

Дай бог чтобы не случилось с Инди как показали в Южном Парке

4
Freund Benno

Ну за завязку отвечал Тодд Говард, этот может и похуже придумать

0
arg22

А во сколько она в раннем доступе будет? В четверг или пятницу? Если инфа?

3
Hugo92

6-го, Пятница.

3
My life is a game Hugo92

ну ждем тогда на торрентах уже 7
Indiana Jones and the Great Circle: Premium Edition

7
KnDiman

6-го в 3:00 утра тогда же спадёт запрет на публикацию обзоров и это смущает, ну если всё так круто зачем ждать непосредственно выхода, пусть публикуют сейчас.

0
SentineI My life is a game

Если денуво не будет то да, а так долго придется ждать)

0
My life is a game SentineI

денуво не будет
а если даже обьявится,то игра есть в геймпассе за 200р на 2 недели

0
vfa19

Эх, русскую озвучку как в кино бы!

3
Мухамедшин Рафик

с вами соглашус даже при знании языка озвучания было бы любопытно

0
askazanov

Прикольно вроде

2
WerGC

не плохо

2
KsaKen

анимация уровня майнкрафт. больше на оловянных болванчиков чем на живых персонажи похожи.

2
Ahnx

А графика ведь так себе... бывали игры и покрасивее.

Ну да ладно, если выйдет крепкая игра с минимумом повестки, это уже будет хорошо.

2
sergeu78

чем то напоминает deadfall adventures

2
Мухамедшин Рафик

забавная игра Копи царя Соломона Г Хаггарда так и вовсе книга детства

1
agula98

4 дня до релиза, системных требований нет

1
North235

В смысле нет? Всё есть уже давно

Операционная система: Windows 10.

Процессор: Intel Core i7 3,3 ГГц или мощнее, AMD Ryzen 5 3,1 ГГц или мощнее.

Оперативная память: 16 ГБ.

Видеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2060 8 ГБ или AMD Radeon RX 6600 8 ГБ.

Накопитель: SSD.

3
Фризостат North235

Всех интересуют рекомендуемые и максимум))) минималки не интересны

-5
agula98 North235

Это минималки, а где рекомендуемые или вообще скриншот с разными системными требованиями под разные конфиги. К тому же они даже конкретные модели процессоров не удосужились написать

0
MORDORR

Так и геймплея тоже вроде нет, толку от киношки? Так бы хоть на глазок можно было прикинуть. Всё зависит насколько в этот раз они накрутили движок и сколько напиханного ( опять же) в этот раз он смог вытянуть. А вообще 'зашкала' за конторой не наблюдалось....всё всегда довольно гуманно.

5
jax baron agula98

там как бы намикают на карты 40 серии особенно 4070 - так как от них выйдет необычная 4070 для этой игры

-1
kotik 2009

Хорош Индиана

1
жифорсник

будет денува ?

1
My life is a game

нет

1
PartisanZim My life is a game

Почему нет?Ведь это же Бетъезда.

0
partizanno PartisanZim

Ты перепутал с юбисофт.

0
Xstranger partizanno

Странно, что не убрали Denuvo из игры Deathloop.

0
FairUlu

Инди, который не инди.

1
Мухамедшин Рафик

О ватикан это может быть любопытно к слову сказать young blood и Starfield были интересными )) но минус Starfield это весьма набольшие ветки навыков прокачку которых надо еще как то умудрится растянуть на скромные 50-60 часов тогда как 15-30 в моем случае это всего лишь начало в хороших играх Кстати про Юбисофт АС_mirage хорошо стартует но он слишком какой-то совсем скромный будто Юбики боялись снова попасть под пресс мнений ( господ геймеров из команды это конвейер) да и мусорных навыков много вроде авто подбора лута или подбор лута после устранения противника а самих навыков хорошо если 15-20

0
Север65

Интересно что Харрисон Форд думает об этой игре?

0
Мухамедшин Рафик

он о ней не знает а если и знает то мельком (по статусу)

0
sergeu78 Мухамедшин Рафик

знает

0
QuaveryAldora

Если играть на мощном ПК, где будет именно такая картинка, то глаза будут отдыхать, все со вкусом и в духе Индианы, сейчас нет игры такого плана. На playstation рулил Uncharted, но сейчас он заглох. Но, все таки было бы круто, если можно было выбирать между двумя режимами, чтоб было от третьего лица, но игра видимо не заточено под это, жалко.

0
GennadijK

+

0
Xstranger

01:53 Я заметил, что у немца странная половина лица. Как будто две разные текстуры.

Это графический баг какой-то или фишка.

0
KPAHbl4

там же четко видно что это маска на пол хари

0
Xstranger KPAHbl4

Зачем немцу такая маска? Загадка.

Если он, типа Двуликий, и прячет свою уродливую или испорченную часть лица, тогда это логично.

0
KPAHbl4 Xstranger

нет он просто прикалывается))

0
KPAHbl4

выглядит неплохо. думаю будет получше последнего фильма))

0
Константин335

Выглядит круто, жду игру

0
Изя Шпульман

Кайф!

0
Salambek2015

Выглядит отлично. У этой студии хороший опыт по разработке игр от первого лица, youngblood не в счет))

-1
Denn378

Надеюсь что Indiana Jones and the Great Circle,станет одной из самых лучших игр этого года,ну и самой лучшей игрой,сделанной по этому легендарному фильму.

-1
DezkQ

Хорошая игра, по кинофраншизе это как единорог. А тут ещё и беседка руку приложила, короче нет, не будет )

-2