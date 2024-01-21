Bethesda представила тизер Great Circle, посвященный различным аспектам главного героя

Bethesda выпустила короткий видеоролик, сопровождаемый красивым текстом об Indiana Jones and the Great Circle, в котором спрашивает пользователей, какой тип персонажа им больше больше всего нравится, попутно показывая некоторые еще не показанные сцены из игры. Как вы можете видеть ниже, ролик длится чуть более 20 секунд, но на самом деле он содержит геймплейные эпизоды, которых не было в первом презентационном трейлере, показанном при анонсе игры, поэтому он особенно интересен.
Текст, сопровождающий короткое видео, спрашивает нас, каким Индианой Джонсом мы хотим быть: авантюристом, профессором, антисоциальным, ловким или обаятельным, показывая главного героя в различных ситуациях, соответствующих разным "типам" характера.
Хотя на самом деле, это всегда один и тот же Инди, который в зависимости от конкретной ситуации меняет свою роль, поскольку в нем живет талант профессора археологии и тяга к приключениям, заставляющая его исследовать мир в поисках артефактов и загадок.
Indiana Jones and the Great Circle должна выйти в 2024 году на PC и Xbox Series X|S.
годнота,ждем
Круто! Жду)
до конца года 99% выдйет)) если на 25 ни перенесут)