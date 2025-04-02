Bethesda раскрывает закулисные подробности создания Indiana Jones and the Great Circle с Троем Бейкером

Студия MachineGames и Bethesda представили новый закулисный ролик, посвященный созданию Indiana Jones and the Great Circle. В нем актер Трой Бейкер, который озвучивает знаменитого археолога, рассказывает о своих впечатлениях от работы над образом, процессе подготовки и внимании к деталям, которые делают игру максимально аутентичной.

По словам Троя Бейкера, получить роль Индианы Джонса было чем-то невероятным. Актер вспоминает, что еще в детстве мечтал примерить на себя образ легендарного искателя приключений:

Я никогда не забуду момент, когда впервые сказал эти слова: 'Я — Индиана Джонс'. Каждый ребенок, бегая во дворе, хотел быть Индианой. Это сюрреалистично. Я вырос на этих фильмах, помню, как смотрел их на Рождество, когда показывали классику. Это было огромной частью моего детства.

Он отмечает, что Индиана Джонс привлекает зрителей своей человечностью. В отличие от многих других культовых героев, у него нет суперсил, он не шпион и не ниндзя. Все его удары, падения и погони выглядят реалистично, что делает персонажа ближе к обычным людям.

Одним из знаковых атрибутов Индианы Джонса всегда был его кнут, и Бейкер всерьез готовился к работе с этим оружием. Однако в итоге его энтузиазм не пригодился на съемочной площадке.

Когда я получил роль, первое, что я решил сделать — научиться владеть кнутом. Я нашел опытного каскадера, который сказал мне встретиться с ним в парке. 'Если придет полиция, пусть я буду говорить', — сказал он мне. И я спросил: 'Почему?' Он ответил: 'Потому что это очень громко'. Когда он впервые щелкнул кнутом, это прозвучало как выстрел. Я даже купил свой собственный кнут и принес его на съемки, но мне сказали: 'Нет, вот веревка. Это безопасная среда, и мы не дадим тебе использовать настоящее оружие'.

Чтобы сделать образ максимально приближенным к кинотрилогии, команда MachineGames детально изучала движения и повадки Индианы Джонса.

Как он стоит? Как он бежит? Как он двигается? К счастью, у нас уже есть ориентир в виде фильмов. Поэтому вместе с каскадерами мы старались передать его стиль. Каждый удар, каждое падение — все это должно выглядеть так, будто взято прямо из фильмов.

Создатели подчеркивают, что ключевой задачей было не только передать характер героя, но и сохранить дух оригинальных фильмов. Бейкер считает, что игра удачно вписывается в канон Индианы Джонса, напоминая чем-то период между В поисках утраченного ковчега и Последним крестовым походом, но при этом сохраняя фирменный стиль MachineGames.

Эта игра — не просто приключение. Это возможность самому стать Индианой Джонсом. Ты чувствуешь, что теперь ты сам — главный герой собственной истории.

Создатели постарались не просто воспроизвести дух классических фильмов, но и добавить современные геймплейные элементы, характерные для проектов самой команды разработчиков из студии MachineGames.

В основе Indiana Jones and the Great Circle лежит та же идея, что и в фильмах: несломленный дух авантюриста, который сталкивается с непреодолимыми трудностями, но все равно побеждает злодеев и находит сокровища.

Indiana Jones and the Great Circle доступна для игры на ПК и консолях Xbox, а уже через несколько недель приключенческий экшен доберется до PS5.