Bethesda сообщила, что покажет релизный трейлер Indiana Jones and the Great Circle 2 декабря

Долгожданный релиз Indiana Jones and the Great Circle уже близко. Bethesda накаляет обстановку и приглашает игроков на премьеру нового трейлера.

Indiana Jones — самая важная премьера наступающего месяца не только для поклонников культового археолога, которые давно ждут новую игру. Игра выйдет 9 декабря на Xbox Series X|S и ПК. Но до этого выйдет ещё один трейлер. Компания Bethesda объявила, что релизный трейлер игры будет опубликован в 2 декабря в 18:00 МСК.

Желающие могут включить уведомление уже сейчас, чтобы не пропустить этот момент и насладиться им вместе с другими поклонниками Индианы Джонса, которые будут смотреть новый трейлер в прямом эфире.