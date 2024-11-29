Bethesda сообщила, что покажет релизный трейлер Indiana Jones and the Great Circle 2 декабря

Долгожданный релиз Indiana Jones and the Great Circle уже близко. Bethesda накаляет обстановку и приглашает игроков на премьеру нового трейлера.
Indiana Jones — самая важная премьера наступающего месяца не только для поклонников культового археолога, которые давно ждут новую игру. Игра выйдет 9 декабря на Xbox Series X|S и ПК. Но до этого выйдет ещё один трейлер. Компания Bethesda объявила, что релизный трейлер игры будет опубликован в 2 декабря в 18:00 МСК.
Желающие могут включить уведомление уже сейчас, чтобы не пропустить этот момент и насладиться им вместе с другими поклонниками Индианы Джонса, которые будут смотреть новый трейлер в прямом эфире.
Ну нормально, ждем на торрент или в геймпассе если будет защита
пока что покупать за фулл прайс сомнительно
Денуво точно не будет,майки на данный момент с ней не сотрудничают.Есть вероятность что,поставят свою,она может на пару дней взлом задержать,но не больше.
ну тогда скачаю, а то у меня в геймпассе базовая версия только
Ждём!!!
До выхода игры осталось несколько дней, а рекомендуемые системные требования до сих пор не опубликованы.
А системные требования они показать не хотят,не?
так 4090 в минемалках
Если бетезда, значит гуано будет, эти как биовари только мусор и кринж штампуют
Беседка делает двойные игры, начиная с Фолыча 4. По оглашению - игра для iдиотов (если смотреть с определённого угла), с тупыми диалогами, по умолчанию - для 40-50 летних дядек, которые устав управлять корпорациями, вспоминают на пару часов детство за приставками.