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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 263 оценки

Bethesda сообщила, что покажет релизный трейлер Indiana Jones and the Great Circle 2 декабря

monk70
Новости

Долгожданный релиз Indiana Jones and the Great Circle уже близко. Bethesda накаляет обстановку и приглашает игроков на премьеру нового трейлера.

Indiana Jones — самая важная премьера наступающего месяца не только для поклонников культового археолога, которые давно ждут новую игру. Игра выйдет 9 декабря на Xbox Series X|S и ПК. Но до этого выйдет ещё один трейлер. Компания Bethesda объявила, что релизный трейлер игры будет опубликован в 2 декабря в 18:00 МСК.

Желающие могут включить уведомление уже сейчас, чтобы не пропустить этот момент и насладиться им вместе с другими поклонниками Индианы Джонса, которые будут смотреть новый трейлер в прямом эфире.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
My life is a game

Ну нормально, ждем на торрент или в геймпассе если будет защита
пока что покупать за фулл прайс сомнительно

4
samosan

Денуво точно не будет,майки на данный момент с ней не сотрудничают.Есть вероятность что,поставят свою,она может на пару дней взлом задержать,но не больше.

3
My life is a game samosan

ну тогда скачаю, а то у меня в геймпассе базовая версия только

1
askazanov

Ждём!!!

1
Tiger Goose

До выхода игры осталось несколько дней, а рекомендуемые системные требования до сих пор не опубликованы.

0
agula98

А системные требования они показать не хотят,не?

-1
jax baron

так 4090 в минемалках

0
Чизбургер

Если бетезда, значит гуано будет, эти как биовари только мусор и кринж штампуют

-1
В_о_л_ь_к_а

Беседка делает двойные игры, начиная с Фолыча 4. По оглашению - игра для iдиотов (если смотреть с определённого угла), с тупыми диалогами, по умолчанию - для 40-50 летних дядек, которые устав управлять корпорациями, вспоминают на пару часов детство за приставками.

0